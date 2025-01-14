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انعقاد مقرأة كبار القراء "برواية البزي عن ابن كثير" بمسجد الإمام الحسين، اليوم

مقرأة كبار القراء،
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في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم، تُعقد مقرأة كبار القراء برواية البزي عن ابن كثير من طريق الشاطبية ليومي الثلاثاء- الموافق ١٤ من يناير ٢٠٢٥م برئاسة الأستاذ الدكتور عبد الكريم صالح، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف - رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف، وعضوية كل من القراء: 

 مقرأة كبار القراء برواية البزي عن ابن كثير 

القارئ الشيخ طه النعماني.
والقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي.
والقارئ الشيخ محمد فتح الله بيبرس.
والقارئ الشيخ يوسف قاسم حلاوة.
والقارئ الشيخ عبد المطلب بودي.
والقارئ الشيخ د ماهر فرماوي.
والقارئ الشيخ أحمد مكي.
والقارئ الشيخ أحمد عبد الهادي.


وتبدأ التلاوة من أول قوله تعالى: "لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا.." بداية آية رقم ٨٢ من سورة المائدة إلى قوله تعالى: "وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ" آية رقم ١١٠ من سورة الأنعام.

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الأوقاف الازهر الشيخ أحمد تميم المراغي القارئ الشيخ أحمد عبد الهادي القارئ الشيخ طه النعماني جامعة الأزهر الشريف جامعة الأزهر لجنة مراجعة المصحف الشريف لجنة مراجعة المصحف وزارة الأوقاف

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