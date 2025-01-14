الثلاثاء 14 يناير 2025
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محافظات

حبس المتهم بقتل شقيقه في قنا 4 أيام على ذمة التحقيقات

متهم، فيتو
متهم، فيتو

أمرت النيابة العامة، بمحافظة قنا بحبس المتهم بقتل شقيقة 4 أيام على ذمة التحقيقات في قرية السمطا التابعة لمركز دشنا، شمال محافظة قنا.

 

تفاصيل البلاغ في قنا

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا مفاده مقتل «ع.أ.ا.ع» على يد شقيقه بطلقات نارية بنجع الشيخ رزق بقرية السمطا بمركز دشنا.

 

خلافات عائلية بقنا

وأسفر التحريات أن الحادثة بسبب خلافات عائلية وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم والسلاح المستخدم.

كما كشفت التحريات الأولية أن مرتكب الواقعة شقيق المجني عليه قتله بطلقات نارية وفر هاربًا، وأن المتهم وزع دعوات حفل زفافه، وقتل شقيقه وفر هاربًا. 

وأوضحت التحريات أن المجني عليه كان برفقة والده، وفوجئ بقيام نجله الآخر، بإطلاق أعيرة نارية صوب المجني عليه، مما أدى إلى وفاة المجني عليه في الحال.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها. 

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