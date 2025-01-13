إزالة ٨ حالات بناء على أراض زراعية في قنا

تواصل الوحده المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى بتعليمات وكيل الوزارة تاج جلال ابو سداح رئيس المركز، تم تنفيذ حملات إزالة التعديات على اراضى املاك الدولة والأراضى الزراعية.،وبحضور مصطفى عمران رئيس مجلس قروى الغربى بهجورة، وبسواعد ومعدات الوحدة القروية، تمت الازالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

وأوضح بيومى عبد الباسط مدير العلاقات العامة والاعلام لمركز ومدينة نجع حمادى أنه تم تنفيذ ازالة فورية لـ 8 حالات على مساحة [1433متر تقريبا ] أراضى أملاك الدولة مبانى وزراعة بناحية عزبة علام والبراهمة بزمام الوحدة المحلية لقرية الغربى بهجورة.

وتمت الازالة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون

وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشددًا على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.

وفى اطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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