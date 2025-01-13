الثلاثاء 14 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس جامعة جنوب الوادي يناقش تطوير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي وخطط الرقمنة المستقبلية

فيتو
فيتو

عقد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي اجتماعًا لاستعراض ومناقشة عملية هيكلة الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي وخطط تطبيق التحول الرقمي بالجامعة وميكنة قطاعاته المختلفة للوصول بشكل متكامل ومتجانس إلى تحول رقمي حقيقي ومستدام لتصبح جامعة جنوب الوادي جامعة ذكية.

 جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عمران المدير التنفيذي للمعلومات ومدير مركز التطوير الوظيفي بالجامعة، طروب طلبة أمين الجامعة، عبدالرازق حسين أمين الجامعة المساعد، وعلي عامر مدير عام الشؤون القانونية.

وناقش رئيس الجامعة خلال الاجتماع الخطة الشاملة لرقمنة الجامعة ووضع تصور لتطوير مركز  المعلومات، مشيرًا إلى ضرورة تطبيق الخطة الإستراتيجية للجامعة الداعمة لسياسة التحول الرقمي والتوظيف الفعال للتقنيات الرقمية الحديثة لتحقيق نقلة نوعية في الأداء، والارتقاء بالخدمات التي تقدمها وللقيام برسالتها التعليمية والبحثية والمجتمعية على أكمل وجه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادي جامعة جنوب الوادي رئيس جامعة جنوب الوادي الادارة العامة لنظم المعلومات التحول الرقمي

مواد متعلقة

القبض علي قاتل شقيقه في قنا

محافظ قنا يتفقد مشروعات خدمية جديدة بمركزين

إزالة ٨ حالات بناء على أراض زراعية في قنا

وكيل تعليم قنا يجتمع مع رؤساء لجان امتحان الفصل الدراسي الأول
ads

الأكثر قراءة

حذف البطاقات التموينية من منظومة الدعم لهذه الفئات

حقيقة إنهاء طالبة بالصف السادس الابتدائي لحياتها بسبب التنمر بالإسكندرية، وهذا موقف النيابة

كولر يستقر على مهاجم الأهلي البديل أمام الجونة حال غياب وسام أبو علي

بسبب ركلة جزاء، صحيفة إنجليزية تحذر مانشستر سيتي من التعاقد مع مرموش

هدية للإنسانية، مجدي يعقوب يكشف قصة الاكتشاف المعجزة "الصمامات الطبيعية"

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين 13 يناير 2025

الدوري الإيطالي، مونزا يتقدم على فيورنتينا بهدف في الشوط الأول

وزير الأوقاف يعيد الداعية محمد أبو بكر للخطابة، والشيخ يعلق

منوعات

المزيد

47 درجة تحت الصفر، ماراثون وسط برد قارس في روسيا

دراسة تكشف طريقة فعالة تزيد فرص الإقلاع عن التدخين نهائيا

بعدما تفوقت على الذهب مؤخرا، كيف يمكنك الاستثمار في الفضة بشكل صحيح؟

العثور على حجر كهرمان نادر عمره حوالي 50 مليون سنة في روسيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين 13 يناير 2025

اخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 13-1-2025 في الأسواق

أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الإثنين 13-1-2025

المزيد

انفوجراف

دواعي الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد موافقة البرلمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يعدد فوائد السواك ويدعو لاستخدامه اقتداء برسول الله

تفسير رؤية العجين في المنام وعلاقتها بالرزق الوفير فى القريب

المزيد
الجريدة الرسمية