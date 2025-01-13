رئيس جامعة جنوب الوادي يناقش تطوير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي وخطط الرقمنة المستقبلية

عقد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي اجتماعًا لاستعراض ومناقشة عملية هيكلة الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي وخطط تطبيق التحول الرقمي بالجامعة وميكنة قطاعاته المختلفة للوصول بشكل متكامل ومتجانس إلى تحول رقمي حقيقي ومستدام لتصبح جامعة جنوب الوادي جامعة ذكية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عمران المدير التنفيذي للمعلومات ومدير مركز التطوير الوظيفي بالجامعة، طروب طلبة أمين الجامعة، عبدالرازق حسين أمين الجامعة المساعد، وعلي عامر مدير عام الشؤون القانونية.

وناقش رئيس الجامعة خلال الاجتماع الخطة الشاملة لرقمنة الجامعة ووضع تصور لتطوير مركز المعلومات، مشيرًا إلى ضرورة تطبيق الخطة الإستراتيجية للجامعة الداعمة لسياسة التحول الرقمي والتوظيف الفعال للتقنيات الرقمية الحديثة لتحقيق نقلة نوعية في الأداء، والارتقاء بالخدمات التي تقدمها وللقيام برسالتها التعليمية والبحثية والمجتمعية على أكمل وجه.

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