الثلاثاء 14 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ريال سوسيداد يفوز على فياريال 0/1 في الدوري الإسباني

سوسيداد وفياريال،
سوسيداد وفياريال، فيتو

انتهت مباراة ريال سوسيداد ضد فياريال بنتيجة 0/1 للأول، في اللقاء الذي أقيم على ملعب أنويتا، مساء اليوم الإثنين، في الجولة 19 من الدوري الإسباني - الليجا.

سجل الياباني الدولي تاكيفوسا كوبو هدف ريال سوسيداد في شباك فياريال في الدقيقة 51.

تشكيل ريال سوسيداد ضد فياريال

أليخاندرو ريميرو، جون أرامبورو، أرتيز إيلوستوندو، نايف أكرد، إيهين مونيوز، سيرجيو جوميز، تاكيفوسا كوبو، مارتن زوبيميندي، لوكا سوسيتش، ميكيل أويارزابال، برايس مينديز.

تشكيل فياريال أمام ريال سوسيداد

لويز جونيور، خوان فويث، ويلي كامبوالا، سيرجي كاردونا، كيكو فيمينيا، سانتي كوميسانيا، باب جايي، دانيال باريخو، دينيس سواريز، أليخاندرو باينا رودريجيز، ثيرنو باري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ريال سوسيداد فياريال سوسيداد الدوري الإسباني الليجا

مواد متعلقة

اسم مفاجئ مرشح لخلافة أنشيلوتي في تدريب ريال مدريد

إشبيلية يتعادل مع فالنسيا 1-1 في الدوري الإسباني

أول تعليق من رابطة الدوري الإسباني على قرار تسجيل برشلونة لـ أولمو وفيكتور

ريال مدريد يطالب بإقالة لجنة حكام الدوري الإسباني بسبب هانز فليك
ads

الأكثر قراءة

حذف البطاقات التموينية من منظومة الدعم لهذه الفئات

حقيقة إنهاء طالبة بالصف السادس الابتدائي لحياتها بسبب التنمر بالإسكندرية، وهذا موقف النيابة

كولر يستقر على مهاجم الأهلي البديل أمام الجونة حال غياب وسام أبو علي

بسبب ركلة جزاء، صحيفة إنجليزية تحذر مانشستر سيتي من التعاقد مع مرموش

هدية للإنسانية، مجدي يعقوب يكشف قصة الاكتشاف المعجزة "الصمامات الطبيعية"

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين 13 يناير 2025

الدوري الإيطالي، مونزا يتقدم على فيورنتينا بهدف في الشوط الأول

الأحياء منهم والأموات، شبكة أمريكية تكشف عدد الأسرى الإسرائيليين في غزة

منوعات

المزيد

47 درجة تحت الصفر، ماراثون وسط برد قارس في روسيا

دراسة تكشف طريقة فعالة تزيد فرص الإقلاع عن التدخين نهائيا

بعدما تفوقت على الذهب مؤخرا، كيف يمكنك الاستثمار في الفضة بشكل صحيح؟

العثور على حجر كهرمان نادر عمره حوالي 50 مليون سنة في روسيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين 13 يناير 2025

اخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 13-1-2025 في الأسواق

أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الإثنين 13-1-2025

المزيد

انفوجراف

دواعي الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد موافقة البرلمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يعدد فوائد السواك ويدعو لاستخدامه اقتداء برسول الله

تفسير رؤية العجين في المنام وعلاقتها بالرزق الوفير فى القريب

المزيد
الجريدة الرسمية