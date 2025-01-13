الإثنين 13 يناير 2025
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محافظات

القبض علي قاتل شقيقه في قنا

طلق ناري
طلق ناري

القت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، المتهم بقتل شقيقه في قرية السمطا التابعة لمركز دشنا، شمال محافظة قنا.

تفاصيل البلاغ في قنا

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا مفاده مصرع شاب على يد شقيقه بطلقات نارية بنجع الشيخ رزق بقرية السمطا بمركز دشنا.

خلافات عائلية بقنا

وأسفر ذلك عن مصرع «ع.أ.ا.ع»، بطلقات نارية على يد شقيقه بسبب خلافات عائلية وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم والسلاح المستخدم.

وكشفت التحريات الأولية أن مرتكب الواقعة شقيق المجني عليه قتله بطلقات نارية وفر هاربًا، وأن المتهم وزع دعوات حفل زفافه، وقتل شقيقه وفر هاربًا. 

وأوضحت التحريات أن المجني عليه كان برفقة والده، وفوجئ بقيام نجله الآخر، بإطلاق أعيرة نارية صوب المجني عليه، مما أدى إلى وفاة المجني عليه في الحال.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها. 

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