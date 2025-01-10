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أخبار مصر

شيخ الأزهر يطمئن على صحة الدكتور نصر فريد واصل ويدعو له بالشفاء العاجل

شيخ الازهر
شيخ الازهر
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أجرى فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عصر اليوم الجمعة، اتصالًا هاتفيًّا بأسرة فضيلة صر فريد واصل، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، مفتي الجمهورية الأسبق؛ للاطمئنان على حالته الصحية، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية.

ودعا المولى -عز وجل- أن يمنَّ بالشفاء العاجل على العالم الجليل، وأن يمتعه بموفور الصحة والعافية، وأن يطمئنَ قلوبنا وقلوب أهله وأبنائه وتلامذته عليه.

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