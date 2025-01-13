الإثنين 13 يناير 2025
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محافظات

مصرع طالب دهسًا أسفل عجلات سيارة نقل في المنصورة

جثة، فيتو
جثة، فيتو

لقي طالب مصرعه دهسًا أسفل عجلات سيارة نقل، أثناء تعلقه بها، بشارع سكة سندوب بمدينة المنصورة، في محافظة الدقهلية، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف جهات التحقيق.

مصرع طالب دهسته سيارة نقل بالمنصورة 

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، ببلاغ لإدارة شرطة النجدة، بدهس طفل أسفل عجلات سيارة نقل أمام مدرسة طه حسين الإعدادية بشارع سكة سندوب في المنصورة.

كان متعلق بالعربية …مصرع طالب دهسا 

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع طالب يدعى أحمد محمد السيد، 13 سنة، طالب بالصف الأول الإعدادي، حيث تعلق بالسيارة أثناء سيرها وسقط أسفل العجلات، ما تسبب في دهسه.

 

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