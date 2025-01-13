تعليم قنا تستعرض آليات تنفيذ البرنامج التدريبي "من أجل الغد"

استعرض هانى عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا آليات تنفيذ البرنامج التدريبي "التعليم من أجل الغد" والذى تنفذه مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا تحت شعار"التعليم من أجل الغد بمحافظة قنا" والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وضمن خطة الوزارة.

تطوير الأداء المهني بقنا

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الإثنين بحضور الدكتور وائل سيد مدير عام التعليم العام، وحنان عبدالفتاح مدير إدارة التدريب بالمديرية، وحمدى محمود أحمد مدير إدارة التعليم الابتدائي، ومحمد فرج الله مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين بقنا ورؤساء أقسام التدريب والتعليم الابتدائي بالإدارات التعليمية.

و أوضح وكيل الوزارة أن الهدف من التدريب تطوير الأداء المهني وتطوير القدرات في جميع الجوانب المهنية والمعرفية المهارية وذلك بما يتماشى مع استراتيجية التطوير الشاملة للمنظومة التعليمية.

معلمو المرحلة الابتدائية بقنا

ويستهدف البرنامج التدريبي جميع معلمو المرحلة الابتدائية سواء (معلم فصل أو معلم مادة ) وجميع موجهي المرحلة الابتدائية من أجل تطوير المنظومة التعليمية ومواكبة أساليب التعليم الحديثة من خلال التنمية المهنية المستدامة القائمة على أداء المعلم.

وأكد "عنتر" على توفير الإمكانات وتذليل العقبات أمام المتدربين، والالتزام بالبرنامج التدريبي لتحقيق الأهداف المرجوة منه بهدف تطوير الأداء المهني لمعلمي المرحلة الابتدائية لتحقيق أهداف التنمية المهنية المستدامة.

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