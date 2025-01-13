وكيل تعليم قنا يجتمع مع رؤساء لجان امتحان الفصل الدراسي الأول

عقد هانى عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا اليوم الإثنين اجتماعًا موسعًا مع رؤساء لجان امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية والتى من المقرر أن تبدأ السبت الموافق 18 يناير 2025.

جاء ذلك بقاعة الاجتماعات الكبري في ديوان عام المديرية بحضور سمية عبد الفتاح مدير عام الشئون التنفيذية ورئيس لجنة إدارة الأمتحانات للشهادة الأعدادية ومصطفى عبيد رئيس لجنة النظام والمراقبة ومحمد صبحي وكيل لجنة الادارة للشهادة الاعدادية.

وشدد وكيل الوزارة خلال الإجتماع علي الإلتزام بتنفيذ التعليمات والضوابط المنظمة لاعمال الامتحانات وكذلك عدم تفويض أى من العاملين داخل اللجنة بمهام رئيس لجنة الامتحان حيث أنه يعد المسؤل الأول وبشكل كامل عن ورق الامتحان بداية من استلامه وحتى نهاية اللجنة وعن حسن سير العمل داخل اللجان.

مقار اللجنة المكلفين برئاستها في قنا

ووجه " عنتر" رؤساء اللجان باستلام مقار اللجنة المكلفين برئاستها قبل يومين على الأقل من بدء العمل والتأكد من توافر كراسات الاجابات قبل أداء الامتحان والتأكد من توافر كافة التجهيزات داخل اللجان لتوفير بيئة آمنة للطلاب أثناء تأدية الامتحانات.

تحقيق عملية امتحانية بقنا

كما شدد علي منع إستخدام كافة المشاركين في الامتحانات أو الطلاب للهاتف الجوال أو أي أجهزة الكترونية نهائيًّا داخل اللجان وحتي نهاية أعمال الامتحانات كذلك الإلتزام الكامل بغلق أبواب اللجنة مع بداية الامتحان يوميًّا لضمان تحقيق عملية إمتحانية منضبطة والتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالادارات التعليمية وغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية عند وجود أي معوقات تعوق سير أعمال الأمتحانات وفقًا لتعليمات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم وتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا.

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