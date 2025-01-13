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رياضة

النجم الدنماركي سيمون كايير يعتزل كرة القدم نهائيا

سيمون كايير، فيتو
سيمون كايير، فيتو

أعلن الدولي الدنماركي سيمون كايير، مدافع فريق ميلان الإيطالي السابق، مساء اليوم الإثنين، عن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.

 

معايير يعلن اعتزاله كرة القدم 

وقال سيمون كايير (35 عامًا)، عبر قناة "TV 2 Sport": "الآن هو الوقت المناسب حقًا لإنهاء هذا الفصل من حياتي".

وأضاف: "في ذهني، كنت أرغب في إنهاء مسيرتي مع ميلان.. كنت أعلم جيدًا أنه في حال بحثت عن شيء آخر، سيكون بعيدًا جدًا عن أفكاري، ولم أكن لأحظى بنهاية أفضل".

وأردف: "لقد كانت نهايتي في سان سيرو.. تلك التجربة كنت أعلم جيدًا أنها كانت نهايتي".

 

أرقام سيمون كايير في مسيرته

وجاء هذا الإعلان من النجم الدنماركي، الذي أصبح لاعبًا حرًا بعد انتهاء عقده مع ميلان، في 30 يونيو الماضي.

وخاض كايير آخر مبارياته يوم 8 يونيو، وكانت مواجهة ودية بين الدنمارك والنرويج.

ورغم تلقيه عروضًا من أندية تشارك في دوري أبطال أوروبا، خلال الأشهر الأخيرة، لكنه رفض الاستمرار في الملاعب.

ولعب كايير آخر مباراة رسمية، يوم 25 مايو الماضي، بقميص الروسونيري ضد ساليرنيتانا على ملعب سان سيرو.

ونشر الحساب الرسمي لميلان عبر منصة "إكس" مقطع فيديو للاعب وكتب عليه: "كرة القدم ستفتقدك".

كما ودعه ناديه السابق إشبيلية عبر حسابه الرسمي، وكتب: "تهانينا لك على مسيرتك يا كايير، ونتمنى لك النجاح في المستقبل".

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