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اقتصاد

مواصفات سيارات شانجان CS35 Plus بالسوق المصري

سيارات شانجان CS35
سيارات شانجان CS35 Plus، فيتو

طرح الوكيل المحلي للعلامة التجارية شانجان في مصر، طرازات شانجان: CS35 Plus ، CS55 Plus، وUNI-T،  بخدمات الصيانة المجانية لمدة عامين أو حتى 55,000 كم عند شراء وترخيص واحدة من التي تحظى بشعبية واسعة، وتعد الأكثر رواجًا في السوق المصري.
 

وتتميز السيارة شانجان UNI-T بتصميمها الجذاب، وأدائها القوي، ووسائل الأمان المبتكرة، والراحة الفائقة،  وتم تجهيزها بمحرك 1.5 لتر توربو بقوة 177 حصانًا يوفر أداءً ديناميكيًّا استثنائيًّا، مع ناقل حركة 7 سرعات DCT، ونظام توجيه EPS (Speed Sensing)، وتعليق أمامي McPherson، وتعليق خلفي متعدد الوصلات.
 

 

أما السيارة شانجان CS55 PLUS، فتتميز بمحرك توربو رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، يولد قوة هائلة تصل إلى 185 حصانًا عند 5500 دورة في الدقيقة، وعزم دوران أقصى 300 نيوتن متر، ويُكمل هذا الأداء القوي ناقل حركة أوتوماتيكي سلس من 7 سرعات يوفر تجربة قيادة استثنائية تتسم بالراحة والسرعة على الطريق.
 

وحصلت السيارة شانجان CS35 PLUS، علي مكانة مرموقة في السوق المصري كونها سيارة رياضية متعددة الاستخدامات (SUV)، تجمع بين القوة والأداء المميزين والتصميم الأنيق، وتتميز بأبعادها المتناسقة التي توفر مزيجًا مثاليًا من الرحابة والرشاقة، حيث يبلغ طولها 4330 مم، وعرضها 1825 مم، وارتفاعها 1660 مم، مع قاعدة عجلات ممتدة بطول 2600 مم.

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الوكيل المحلي للعلامة التجارية بالسوق المصري سيارات شانجان سيارة رياضية متعددة الاستخدامات
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