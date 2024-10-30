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حوادث

النيابة تنتقل لمعاينة مسرح جريمة مقتل ربة منزل وابنها على يد شقيقتها في السلام

مقتل ربة منزل، فيتو
مقتل ربة منزل، فيتو

انتقل فريق من نيابة شرق القاهرة الكلية لمعاينة شقة مسرح جريمة مقتل ربة منزل وطفلها على يد شقيقتها وإشعال النيران في جثتيهما بدائرة قسم شرطة السلام بالقاهرة. 

كان قد تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا بورود بلاغ لشرطة النجدة يفيد باندلاع حريق في شقة سكنية بنطاق قسم السلام.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الحماية المدنية في القاهرة للسيطرة على النيران.

وتبين من المعاينة والتحريات العثور على جثة ربة منزل وابنها بهما طعنات في الجسد، وشكلت أجهزة أمن القاهرة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وتم نقل الجثمانين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.


ودلت التحريات، إلى أن وراء ارتكاب الجريمة شقيقة المجني عليها، وأنها ذهبت إلى شقيقتها للمبيت معها وقامت بذبحها ونجلها، ثم أضرمت النيران في الشقة لتضليل رجال المباحث.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بسبب غيرتها من شقيقتها.

وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

 

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نيابة شرق القاهرة الكلية الادارة العامة لمباحث القاهرة قسم السلام

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