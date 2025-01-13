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دراسة تكشف طريقة فعالة تزيد فرص الإقلاع عن التدخين نهائيا

التدخين، فيتو
التدخين، فيتو

كشفت دراسة جديدة أجرتها جامعة إيست أنجليا عن طريقة واعدة يمكن أن تزيد من فرص المدخنين، وخاصة النساء الحوامل، في الإقلاع عن التدخين نهائيا.

طريقة واعدة يمكن أن تزيد من فرص المدخنين في الإقلاع

وجد فريق البحث، الذي حلل 48 دراسة شملت 21900 مشارك، أن المدفوعات النقدية والقسائم أو استرداد الأموال المودعة من قبل المشاركين كانت من بين الحوافز الأكثر فعالية لزيادة فرص الإقلاع عن التدخين، خاصة في أماكن العمل أو العيادات أو البرامج المجتمعية.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، أوضحت الدراسة أن المدخنين الذين حصلوا على حوافز مالية كانت لديهم فرص أكبر للإقلاع عن التدخين مقارنة بمن لم يحصلوا على هذه المكافآت، حيث أظهرت النتائج أن النساء الحوامل اللواتي تلقين مكافآت مالية كان لديهن فرصة مضاعفة للتوقف عن التدخين.

زيادة فرص الإقلاع عن التدخين

وأظهرت النتائج أن تقديم الحوافز المالية للنساء الحوامل يزيد من احتمال إقلاعهن عن التدخين بنسبة 100% تقريبا مقارنة بمن لم يحصلن على حوافز. وحتى بعد انتهاء فترة المكافآت، استمرت معدلات النجاح في الإقلاع عن التدخين.                         

وقالت البروفيسور كيتلين نوتلي، المعدة الرئيسية للدراسة، إن الحوافز المالية أظهرت فعاليتها في مساعدة المدخنين على التوقف عن التدخين على المدى الطويل.

وأضافت: "نحن على ثقة كبيرة الآن بأن الحوافز تساعد الأشخاص، وخاصة النساء الحوامل، على الإقلاع عن التدخين بشكل أفضل من عدم تقديمها".

نشرت منظمة المراجعة الطبية الدولية "كوكرين ريفيو" نتائج الدراسة.

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