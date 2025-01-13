فريق في الدوري التونسي يطيح بـ 12 لاعبا دفعة واحدة بالميركاتو الشتوي

قرر نادي اتحاد تطاوين فسخ عقود عدد كبير من لاعبيه، في ظل تراجع نتائج الفريق في الدوري التونسي للمحترفين.

اتحاد تطاوين يفسخ عقود 12 لاعبا

ونقلت إذاعة "ديوان" التونسية، عن مصدر مسؤول في اتحاد تطاوين، اليوم الإثنين، أن اللجنة التسييرية المكلفة بإدارة النادي، قررت فسخ عقود 12 لاعبا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأضاف أن هناك مفاوضات مع الثلاثي المحترف، لامين وبوكر دياتا والجزائري رائد حريتاش، من أجل فسخ عقودهم مع النادي بالتراضي.

وتسعى اللجنة التسييرية لتوفير 120 ألف دولار، وهي قيمة الغرامات المستحقة على النادي، من أجل رفع عقوبة المنع من القيد، الموقعة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

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