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أخبار مصر

6 أكتوبر التعليمية تفتح تحقيقًا في شكاوى صعوبة الامتحانات

مدير إدارة ٦ أكتوبر
مدير إدارة ٦ أكتوبر التعليمية

أعلنت إدارة 6 أكتوبر التعليمية عن مباشرة إجراءات فحص الشكاوى التي وردتها بشأن صعوبة بعض الامتحانات.

وأكدت فاتن مدكور، مدير عام الإدارة، أن جميع الشكاوى المقدمة من الطلاب وأولياء الأمور يتم تناولها بجدية وشفافية، مشيرة إلى أن الإدارة تعمل بالتنسيق مع لجان التقييم والموجهين الأوائل لمراجعة هذه الامتحانات والتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة.

وأضافت مدكور أن الإدارة لن تتهاون مع أي تجاوزات أو إخلال بمستوى الامتحانات، مؤكدة على أهمية تحقيق العدالة والشفافية لجميع الطلاب.

 

تنويه هام للطلاب وأولياء الأمور بشأن الامتحانات

ودعت مدكور الطلاب وأولياء الأمور إلى التواصل مع الإدارة بشكل رسمي لتقديم أي شكاوى أو ملاحظات، مؤكدة أن الإدارة تعمل على توفير قنوات تواصل فعالة لضمان سرعة الاستجابة.

وأشارت إلى أن هدف الإدارة هو توفير بيئة امتحانية عادلة ومناسبة لجميع الطلاب، وتشجيعهم على بذل أقصى جهد لتحقيق أفضل النتائج.

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إدارة 6 أكتوبر التعليمية أولياء الأمور مدير عام الادارة صعوبة الامتحانات

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