عالم روسي: العثور على ثقب إكليلي كبير بالشمس

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الإثنين، أن سيرجي بوجاتشيوف، مدير مختبر علم الفلك الشمسي التابع لأكاديمية العلوم الروسية، قال: "إن الرياح الشمسية حول الأرض ستتسارع كثيرا تحت تأثير ثقب إكليلي كبير تشكل على الشمس".

ثقب إكليلي كبير تشكل على الشمس

وأوضح العالم الروسي أنه من غير المرجح أن يسبب عواصف مغناطيسية قوية.

وأضاف بوجاتشيوف:"تعتبر الثقوب الإكليلية على الشمس، بصورة عامة ظاهرة معاكسة للنشاط الشمسي، وعادة ما تحدث في الشمس الهادئة. الآن، بعد البداية النشطة هذا العام، هدأت الشمس بصورة ملحوظة، وعلى هذه الخلفية تتشكل مثل هذه الظواهر".

النتيجة الرئيسية للثقوب الإكليلية

وأكد بوغاتشيوف أن النتيجة الرئيسية للثقوب الإكليلية هي زيادة سرعة الرياح الشمسية في محيط الأرض. وبالتالي، ينبغي أن تزداد هذه السرعة اليوم من حوالي 400 إلى 600 كيلومتر في الثانية، وقد تبقى على هذا المستوى طوال الأسبوع. وإن هذه الزيادة كبيرة، لكنها ليست خطيرة.

ونوه العالم الروسي، إلى أن الرياح الشمسية تؤدي إلى تدهور الوضع في الغلاف المغناطيسي للأرض، ولكن من غير المرجح أن تسبب عاصفة مغناطيسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.