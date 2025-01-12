الأحد 12 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين 13-01-2025

درجات الحرارة غدا،
درجات الحرارة غدا، فيتو
ads

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس معتدل على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على شمال الصعيد، شديد البرودة ليلا، وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات ووسط سيناء

 

حالة الطقس غدًا الإثنين 13-1- 2025 بوادي النطرون

الأرصاد تكشف عن ارتفاع في درجات الحرارة بدءا من الغد

طقس الغد فى الصباح الباكر وليلا

 

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس شديد البرودة ليلا، وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، وعلى جنوب الصعيد وعلى وسط سيناء وشمال الصعيد، يصل لحد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   13  ودرجة الحرارة العظمى 23

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 22

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 22

بنها: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى  23

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 22

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 23

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 23

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 24

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 01 - ودرجة الحرارة العظمى 15

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 21

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 23

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى  24

السويس: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 23

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 25

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 24

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 23

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  08 ودرجة الحرارة العظمى 23

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 24

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 07  ودرجة الحرارة العظمى 22

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  08 ودرجة الحرارة العظمى 24

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 26

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 27


كما وجهت الدكتورة ايمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار

 

،

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة غدا

مواد متعلقة

الأرصاد تكشف عن ارتفاع في درجات الحرارة بدءا من الغد

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين 13 - 1 -2025

درجات الحرارة اليوم الأحد 1 يناير في مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 12- 01 -2025

شبورة كثيفة، الأرصاد تكشف حالة الطقس فى القاهرة غدًا

صيف جاف،كلمة السر وراء حرائق كاليفورنيا
ads

الأكثر قراءة

احتفالات وفرحة عارمة للاعبي برشلونة بعد التتويج بالسوبر الإسباني (فيديو)

الخارجية تكشف حقيقة توتر العلاقات المصرية مع الإمارات والسعودية

برشلونة يكتسح ريال مدريد 5-2 ويتوج بطلا لكأس السوبر الإسباني

الخارجية تكشف عن خسائر مادية للجالية المصرية في حرائق لوس أنجلوس

صورة لوزيرة خارجية ألمانيا تثير أزمة جديدة للحكومة السورية (فيديو)

الحزن يسيطر على لاعبي ريال مدريد بعد خسارة السوبر الإسباني أمام برشلونة (صور)

لوائح فيفا تهدد صفقة انتقال تريزيجيه إلى الأهلي

ارتفاع كبير في سعر الكتكوت الأبيض والبط بالأسواق اليوم الأحد

منوعات

المزيد

باليساديس أكبرها، خرائط لحرائق لوس أنجلوس وامتدادها تكشف فداحة الوضع

تلميذ تونسي فى المرحلة الإعدادية يلقى قنبلة مولوتوف على مدرسته

حرائق لوس أنجلوس، النار تحرق أحياء كاملة وتحولها إلى رماد (صور)

مقتل مهرب مخدرات في اشتباك على حدود الأردن

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم الأحد 12-1-2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد 12-1-2025؟

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

10 معلومات عن معرض القاهرة الدولى للكتاب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«والنجم والشجر يسجدان»، محمد سيد طنطاوي يوضح اختلاف العلماء في معنى النجم

كصيام الدهر، الأزهر للفتوى يوضح فضل صيام الأيام البيض من شهر رجب

تفسير رؤية تنظيف الأسنان في المنام وعلاقته بانتهاء  المشاكل الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية