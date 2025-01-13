خبير بالشأن الأفريقى يكشف دلالات سيطرة الجيش السودانى على مدينة "ود مدنى"

كشف الدكتور محمد رشوان،المتخصص بالشأن الأفريقي دلالات سيطرة الجيش على مدينة ود مدنى في ظل الصراعات الداخلية قائلا إن هذا قد تكون خطوة نحو تعزيز موقع الجيش السياسي في مواجهة منافسيه العسكريين.



الهيمنة العسكرية على السلطة

وأكد فى تصريح لفيتو أن استعادة الجيش السيطرة على المدن الاستراتيجية مؤشر على أن الجيش يسعى للعودة إلى الهيمنة السياسية التي كانت سائدة في السودان قبل الثورة السودانية 2019.

في هذا السياق، قد يكون الجيش قد سعى لتعزيز نفوذه في مناطق اقتصادية مهمة مثل "ود مدني" بهدف تحقيق استقرار سياسي يعزز من مكانته.

مدينة "ود مدني" لة دلالات اقتصادية



وتابع رشوان ان مدينة "ود مدني" تعد عاصمة ولاية الجزيرة، وهي واحدة من المناطق الزراعية الكبرى في السودان، وتعد مدينة اقتصادية حيوية، خاصة فيما يتعلق بـ الزراعة، خصوصًا محاصيل القطن والقمح. فأكثر من 70 % من انتاج اللقطن فى السوادن تنتجة ود مدنى وكذلك محصول القمح حيث انها المركز التجارى الأول لانتاج وبيع القمح فى السودان ويعيش 60 % من سكان المدينة على الانتاج الزراعى وبالتالى فالسيطرة على هذه المدينة يمكن أن تعني أن الجيش السوداني يسعى لضمان السيطرة على مصادر الثروة الاقتصادية في البلاد.



رغبة الجيش في التحكم في الموارد الاقتصادية



وواصل حديثة قائلا تشير استعادة السيطرة على "ود مدني" إلى رغبة الجيش في التحكم في الموارد الاقتصادية، وبالتالي تعزيز موقفه المالي. في وقت يعاني فيه الاقتصاد السوداني من أزمات كبيرة، قد يسعى الجيش لاستعادة السيطرة على المدن الكبرى لضمان النفوذ الاقتصادي الذي يعزز استقراره السياسي.

في حال كانت هناك صراعات على الأرض في المدينة، قد تكون السيطرة العسكرية محاولة لإعادة الاستقرار الاقتصادي في منطقة حيوية، حيث أن استقرار "ود مدني" قد يؤثر بشكل كبير على الإنتاج الزراعي في السودان، وبالتالي على الاقتصاد الوطني.



السيطرة على "ود مدني" جزءًا من جهود الجيش لتأمين المدن الاستراتيجية من أي تهديدات أمنية

واضاف يشير سيطرة الجيش السودانى على "ود مدني" كجزء من استراتيجية أكبر تهدف إلى تعزيز سلطة الجيش في أنحاء السودان. بعد الثورة السودانية 2019، كان هناك صراع مستمر بين الجيش وقوى الحرية والتغيير (الحكومة المدنية) حول مشاركة السلطة. استعادة السيطرة على مدن اقتصادية قد تكون محاولة من الجيش لتقوية موقفه في هذه المعادلة السياسية.

في سياق الصراع القائم في السودان، قد تكون استعادة السيطرة على "ود مدني" جزءًا من جهود الجيش لتأمين المدن الاستراتيجية من أي تهديدات أمنية مثل الجماعات المسلحة أو التمردات. في ظل الوضع الأمني المتأزم، قد يسعى الجيش لتحصين المناطق الحيوية من أي تهديدات قد تزعزع استقرار البلاد.

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