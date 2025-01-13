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عقد الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف أخصائي بالبريد في المنوفية 21 يناير

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،فيتو

 أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم عن إتاحة الاستعلام عن موعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف أخصائي بريد-  أخصائي مكتب بريد- أخصائي خدمة عملاء، بالهيئة القومية للبريد من محافظة المنوفية، ويمكنهم الاستعلام عن موعدهم المقرر على موقع بوابة الوظائف الحكومية  ومن المقرر عقد امتحانهم في الفترة من 21 حتى 28 يناير الجاري.

وأوضح الجهاز أنه سيعلن مواعيد امتحان المتقدمين وفقًا للمحافظة تباعًا، وذلك في إطار التيسير على المتقدمات والمتقدمين، ومراعاة للظروف المناخية، وإتاحة وقت مناسب أمام المتقدمين لحجز مواعيد وسائل المواصلات المتنوعة خاصة القطارات قبل وبعد مواسم الأعياد، أخذا في الاعتبار أن المسابقة تجرى على مستوى الجمهورية وليس المحافظة.

 

 ومن المقرر أن يعلن الجهاز خلال الأيام المقبلة عن إتاحة الاستعلام للمتقدمين من محافظة القليوبية.

وأهاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة  المتقدمات والمتقدمين، من المحافظات الأخرى، المتابعة على الموقع الإلكتروني للجهاز والصفحة الرسمية على الفيس بوك، لمعرفة مواعيد الامتحان المزمع عقده.

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