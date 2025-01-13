الإثنين 13 يناير 2025
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اقتصاد

التصديري للصناعات الهندسية: جذب استثمارات جديدة بالقطاع أولوية بالمرحلة المقبلة

مؤتمر مستقبل صادرات
مؤتمر "مستقبل صادرات مصر لقطاع الصناعات الهندسية"

أكد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن الأرقام القياسية للصادرات المصرية الهندسية التي تم تحقيقها  خلال عام  2024 حملت مؤشرات مهمة لافتا الى أن صادرات  السلع الهندسية والإلكترونية بلغت عام 2024 نحو  5 مليار و768 مليون دولار محققة نسبة زيادة بلغت25%.

 وأوضح ان تلك المؤشرات الهامة، تؤكد على القدرات الهائلة للصناعات الهندسية في مصر، كما تشير إلى ضرورة العمل على جذب استثمارات جديدة وشركات تعمل على التصنيع المحلي واستهداف الأسواق العالمية.


 

مستقبل صادرات مصر لقطاع الصناعات الهندسية"

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر "مستقبل صادرات مصر لقطاع الصناعات الهندسية" والذي نظمه المجلس التصديري للصناعات الهندسية  بمشاركة  المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية واستعرض التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الهندسية، الفرص المتاحة لزيادة الصادرات، وخطط العمل لتحقيق الأهداف التصديرية، وذلك بحضور  قيادات القطاع الصناعي الهندسي، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال الصناعات الهندسية، بالإضافة إلى ممثلي الشركات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة اليوم الإثنين.

 

 

وأكد رئيس المجلس، على أن النجاح الكبير لخطط زيادة الصادرات التي يتبناها المجلس التصديري للصناعات الهندسية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مشيرًا إلي أن تحقيق نمو مستدام في الصادرات يساهم في تطبيق استراتيجية الدولة الخاصة بالنهوض بالصادرات السلعية والوصول بالصادرات المصرية لمستهدفات 145 مليار دولار في 2030.

القطاع الهندسي أحد أهم القطاعات التصديرية الواعدة 


وأوضح "الصياد"، أن القطاع الهندسي أحد أهم القطاعات التصديرية الواعدة والتي تساهم بقوة في توفير الوظائف وزيادة القيمة المضافة في التصنيع المحلي، كما أنه يحظى بسمعة متميزة في الأسواق الدولية ومساهم رئيسي في دعم استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات للمستويات المطلوبة، كما أنه قطاع يشهد نمو تصنيعي وتصديري بشكل مستدام.

 

خفض التكاليف وزيادة تعميق التصنيع المحلي


وتطرق المهندس شريف الصياد، إلى الرؤية التي يجب العمل عليها من أجل تحقيق من الطفرة التصديرية ومنها العمل على خفض التكاليف وزيادة تعميق التصنيع المحلي بما ينعكس إيجابيًا على القطاع وجذب الاستثمارات الأجنبية للقطاعات الاستراتيجية التي تدخل في قطاع الصناعات الهندسية لتوفير احتياجات الصناعة،  لافتًا إلى أن هذه الخطوات تتطلب العمل على أكثر من محور منها توفير حزم تشجيعية لجذب الاستثمارات في المكونات التي تحتاج تكنولوجيا دقيقة وتتطلب تكلفة عالية عند الاستيراد بجانب توفير معامل الاعتماد بجانب توفير المزيد من الحوافز الضريبة والجمركية عند استيراد مكونات وخامات واحتياجات الإنتاج.
 

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المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية

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