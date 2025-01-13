سرايا القدس تقصف خط الإمداد بمحور نتساريم جنوب مدينة غزة

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بيان صادر عنها اليوم الإثنين، أنها قصفت بالاشتراك مع قوات الشهيد عمر القاسم، خط الإمداد في محور نتساريم جنوب مدينة غزة بقذائف الهاون.

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، في بيان اليوم الإثنين، عن مقتل 10 جنود وإصابة العشرات في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ72 ساعة الأخيرة في شمال قطاع غزة.

مقتل أكثر من 10 جنود إسرائيليين في غزة خلال 72 ساعة

وقال أبو عبيدة إنه "بعد أكثر من 100 يوم على عملية التدمير الشامل والإبادة الجماعية التي ينفذها الجيش العدو شمال قطاع غزة، لا يزال مجاهدونا يكبدونه خسائر فادحة ويسددون له ضربات قاسية خلفت خلال الساعات الـ 72 الأخيرة أكثر من 10 قتلى وعشرات الإصابات".

خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي

وأضاف أن "الخسائر في صفوف جيش الاحتلال الخائب هي أكثر بكثير مما يعلنه، وسيندحر العدو عن شمال القطاع خائبا يجر أذيال الخزي دون أن يتمكن من كسر شوكة المقاومة، وإن الإنجاز الوحيد الذي حققه هو الدمار والخراب والمجازر بحق الأبرياء".

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