الجمعة 10 يناير 2025
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خارج الحدود

سرايا القدس تقنص جنديا تابعا لجيش الاحتلال في غزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أن مقاتليها نفذوا عملية قنص استهدفت جنديا بجيش الاحتلال الإسرائيلي شرقي غزة.

وفي وقت سابق أعلنت سرايا القدس،  عن تنفيذ عملية عسكرية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا.

عمليات المقاومة ضد جيش الاحتلال 

ونشرت سرايا القدس، مشاهد من تفجير آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة "ثاقب" قرب الإدارة المدنية شرق مخيم جباليا بقطاع غزة.

ونشر الإعلام الحربي في "سرايا القدس" مشاهد من "تفجير عبوتين مضادتين للدروع من نوع ثاقب في آلية عسكرية صهيونية قرب الإدارة المدنية شرق مخيم جباليا ضمن معركة طوفان الأقصى".

خسائر جيش الاحتلال في غزة 

وأظهرت اللقطات لحظة تجهيز العبوات وزرعها ومكانها، بالإضافة إلى رصد الآليات قبل وصولها إلى منطقة التفجير.ووثق الفيديو مشاهد تظهر "تموضع الآلية المستهدفة في حقل العبوات" المعد من قبل مقاتلي "السرايا"، ولحظة التفجير.

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سرايا القدس فلسطين حركة الجهاد الإسلامي غزة جيش الاحتلال

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