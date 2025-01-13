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أخبار مصر

وزارة العمل: جاهزون لتوفير أيدي مدربة لسوق العمل الألماني

محمد جبران وزير العمل،فيتو
محمد جبران وزير العمل،فيتو
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استقبل محمد جبران وزير العمل، اليوم الإثنين بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويلفروم هاتس رئيس اتحاد الصناعات بولاية بافاريا الألمانية، والوفد المرافق له، لبحث التعاون في مجالات تنقل الأيدى العاملة المصرية، والتدريب المهني، وذلك في إطار تبادل الخبرات "المصرية – الألمانية".

ورحب الوزير جبران بالوفد الألماني، مؤكدًا على عُمق العلاقات التي تربط بين مصر وألمانيا في كافة المجالات، موضحًا أن لقاء اليوم نقلة نوعية في هذا التعاون خاصة تبادل الخبرات في مجالات العمل والتدريب المهني 

وأكد الوزير جاهزية "الوزارة" في توفير الأيدي العاملة الماهرة،والمُدربة لسوق العمل الألماني بشكل عام،ولولاية بافاريا بشكل خاص،وأن الوزارة لديها منظومة متكاملة للتدريب المهني منها 82 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل في كافة المحافظات،وتتعاون مع كافة الشركاء في الداخل والخارج لتطوير وتفعيل تلك المنظومة،وتأهيل الشباب على احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.

وقال أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تشهد طفرة في التعليم الفني والتكنولوجي،ومهن المستقبل ووجه الوزير،بتخصيص مركز الحجاز للتدريب المهني ليكون حلقة الوصل بين الجانبين،ويكون مقرًا لإختبارات وتأهيل الشباب،بحسب متطلبات سوق العمل الألماني،وكذلك تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة مسودة  بروتوكول التعاون في كافة المجالات والملفات المشتركة،وإستشهد الوزير بالتجربة الناجحة في التعاون مع معهد الساليزيان الإيطالي،بتدريب وتأهيل الشباب المصري على احتياجات سوق العمل في إيطاليا، بمنحة من وزارة العمل.

من جانبه أكد وفد الصناعات الألمانية على ترحيبه بالتعاون مع وزارة العمل،موجهًا دعوة رسمية إلى الوزير جبران لزيارة  مدينة ميونخ بولاية بافاريا  للإطلاع على سوق العمل وإحتياجاته،وتفعيل التعاون في هذه المجالات،موضحًا أن إتحاد الصناعات يضم ما يقرب من 5000 شركة في كافة القطاعات خاصة مجال صناعة السيارات،وأنهم خلال الفترة المُقبلة في إحتياج إلى العمالة المصرية نظرًا لمهارتها وسمعتها الطيبة،وأشادوا بجهود الدولة للنهوض بالتعليم الفني والتكنولوجي،ورحبوا بفكرة إعداد مشروع بروتوكول لتفعيل سُبل التعاون خلال الفترة المقبلة 

وشارك في اللقاء من جانب ولاية بافاريا الألمانية، بيرترام بروساردت المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات ببافاريا الألمانية، وأوتو ويشيو رئيس جمعية الصداقة العربية الألمانية، وحسام معروف نائب رئيس الجمعية، وكذلك مسؤول العلاقات الخارجية بولاية بافاريا.

ومن وزارة العمل الدكتور رشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية،وأمنية عبدالحميد مساعد فني بمكتب الوزير.

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