الحكومة تعلن توفير فرص عمل في اليونان

أعلن محمد جبران وزير العمل،اليوم الإثنين عن "طلبية" فُرص عمل جديدة،تلقتها الإدارة العامة للعلاقات الدولية،من شركة lykomitros اليونانية.

الوظائف المطلوبة باليونان

وتحتاج الشركة إلى 48 عامل، عبارة عن 10 عمال لحام و10 فني تركيب هياكل معدنية فولاذية،و4 مُشغل ماكينات voortmanv250،وesab flame، و20 عامل في مجال تركيبات الهياكل المعدنية الفولاذية،و4 مُصممين للهياكل والمنشأت المعدنية،وذلك من سن 20 إلى 50 سنة.

وأوضح الوزير أن هذه الشركة تُوفر عقود عمل لمدة سنتين، وراتب 37 يورو يوميًا، وسكن خاص، وتذاكر سفر إلى اليونان، وتأمين صحي واجتماعي.

خطوات ومواعيد التقديم للوظائف

وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، إنه على من يجد في نفسه الشروط المطلوبة أن يتقدم على هذه الوظائف من اليوم الإثنين الموافق 13-1-2025،ولمدة أسبوع، على الإيميل الخاص بالإدارة Labour@Labour.gov.eg ، وإرفاق صور المستندات المطلوبة وهي شهادة قياس مهارة أو خبرة للمهن المطلوبة،على أن لا تقل الخبرة عن سنتين،وشهادة برنامج AutoCAD، لمصممي الهياكل والمنشأت المعدنية،مع إجادة اللغة الإنجليزية،ويرفق مع المستندات سيرة ذاتية باللغة الإنجليزية.

وأوضحت أن الشركة ستقوم بإجراء إختبارات مباشرة مع المتقدمين على هذه المهن،عقب الإنتهاء من فترة التقديم المُقررة.

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