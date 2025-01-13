الإثنين 13 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الحكومة تعلن توفير فرص عمل في اليونان

محمد جبران وزير العمل،فيتو
محمد جبران وزير العمل،فيتو
ads

أعلن محمد جبران وزير العمل،اليوم الإثنين عن "طلبية" فُرص عمل جديدة،تلقتها الإدارة العامة للعلاقات الدولية،من شركة lykomitros  اليونانية. 

الوظائف المطلوبة باليونان 

وتحتاج الشركة إلى 48 عامل، عبارة عن  10 عمال لحام و10 فني تركيب هياكل معدنية فولاذية،و4 مُشغل ماكينات voortmanv250،وesab flame، و20 عامل في مجال تركيبات الهياكل المعدنية الفولاذية،و4 مُصممين للهياكل والمنشأت المعدنية،وذلك من سن 20 إلى 50 سنة.

وأوضح الوزير أن هذه الشركة تُوفر عقود عمل لمدة سنتين، وراتب 37 يورو يوميًا، وسكن خاص، وتذاكر سفر إلى اليونان، وتأمين صحي واجتماعي.

خطوات ومواعيد التقديم للوظائف 

وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، إنه على من يجد في نفسه الشروط المطلوبة أن يتقدم على هذه الوظائف من اليوم الإثنين الموافق 13-1-2025،ولمدة أسبوع، على الإيميل الخاص بالإدارة Labour@Labour.gov.eg  ، وإرفاق صور المستندات المطلوبة وهي شهادة قياس مهارة أو خبرة للمهن المطلوبة،على أن لا تقل الخبرة عن سنتين،وشهادة برنامج AutoCAD، لمصممي الهياكل والمنشأت المعدنية،مع إجادة اللغة الإنجليزية،ويرفق مع المستندات سيرة ذاتية باللغة الإنجليزية. 

وأوضحت أن الشركة ستقوم بإجراء إختبارات مباشرة مع المتقدمين على هذه المهن،عقب الإنتهاء من فترة التقديم المُقررة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الوظائف المطلوبة محمد جبران وزير العمل وزارة العمل الإدارة العامة للعلاقات الدولية عقود عمل وزير العمل

مواد متعلقة

خطوات التقديم على وظائف وزارة العمل في البوسنة والهرسك

ابحث مع وزارة العمل، أسماء 5 مصريين كانوا يعملون بالسعودية ولهم مستحقات مالية

حصاد وزارة العمل في 2024، 45 مليونًا و253 ألف جنيه "إعانات طوارئ للعمال"، حصر وتسجيل 133 ألفًا و330 عاملًا بقاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، 936 مليونًا و373 ألفًا و733 جنيها للعمالة

جهود وزارة التعليم العالي لتأهيل الطلاب والخريجين لمتطلبات سوق العمل.. إنشاء 37 مركزًا للتطوير المهني في 29 جامعة.. وإطلاق منصة رقمية وطنية متكاملة خلال العام الجاري

ads

الأكثر قراءة

بعثة بيراميدز تصل القاهرة بعد نجاة الفريق من الموت

مشهد صادم، آلاف السيارات تغادر لوس أنجلوس في أكبر عملية نزوح بتاريخ أمريكا (فيديو)

سعر الكتكوت الأبيض يواصل الارتفاع مع استقرار أسعار البط اليوم الإثنين

أبرز المعلومات عن نواف سلامة المرشح الأوفر حظًا لتولي حكومة لبنان

رئيس مجلس النواب يكشف حقيقة الرقابة على وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي

سعر جرام الذهب صباح اليوم الإثنين 13 يناير 2025

الحكومة تعلن توفير فرص عمل في اليونان

10 معلومات ترصد محددات الموقف المصري من التطورات في سوريا

منوعات

المزيد

الصين تجري تجربة رائدة للتحكم في تساقط الثلوج

مشهد صادم، آلاف السيارات تغادر لوس أنجلوس في أكبر عملية نزوح بتاريخ أمريكا (فيديو)

كندا ترسل 60 رجل إطفاء للمساعدة في إخماد حرائق كاليفورنيا

بسبب الديون، دولة أفريقية تلغي 7 وزارات

المزيد

خدمات

المزيد

عباد الشمس يسجل 108 جنيهات للتر، أسعار الزيت اليوم الإثنين 13-1-2025 بالأسواق

سعر السكر في السوق اليوم الأحد 12-1-2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد 12-1-2025؟

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

الكأس المقدسة.. إنجاز علمي جديد لملك القلوب السير مجدي يعقوب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى وصف الشيطان بالرجيم؟، الشعراوي يوضح (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 13 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 13 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية