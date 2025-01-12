الأحد 12 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

روسيا تسيطر على بلدتين في خاركوف ودونيتسك

الجيش الروسي،فيتو
الجيش الروسي،فيتو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد أن قواتها سيطرت على بلدة جديدة في خاركوف وأخرى في دونيتسك، بينما وصل إجمالي خسائر الجيش الأوكراني خلال اليوم الماضي إلى 1390 جنديا.

روسيا تحرر بلدتين في خاركوف ودونيتسك

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إنه نتيجة عمليات هجومية ناجحة، حررت وحدات من مجموعة قوات الغرب بلدة كالينوفو في مقاطعة خاركوف، وفقد العدو في منطقة مسؤولية قوات الغرب نحو 410 عسكريين في يوم. 

مجموع الخسائر الأوكرانية 

وأضاف التقرير أن وحدات من مجموعة قوات الجنوب حررت بلدة يانتارنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، فيما بلغ مجموع الخسائر الأوكرانية في منطقة مسؤوليتها نحو 250 جنديا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجيش الاوكراني الدفاع الروسية خاركوف خسائر الجيش الاوكراني وزارة الدفاع الروسية الدفاع الروسي

مواد متعلقة

روسيا تعلق على مشاركة السجناء في إخماد حرائق كاليفورنيا، وتحذير عاجل لسكان لوس أنجلوس

روسيا وأوكرانيا تتبادلان البيانات بشأن حرب المسيرات

سلوفاكيا: روسيا ستمدنا بالغاز بمسار جديد بعد توقف الإمدادات عبر أوكرانيا
ads

الأكثر قراءة

سعر آيفون 15 فى مصر بعد تطبيق الرسوم الجمركية

زوج السيدة المتوفاة بسبب حقنة المضاد الحيوي يكشف عن دور بطولي للمسعف (فيديو)

نقيب المهندسين يرفع دعوى قضائية ضد وزير التعليم العالي

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة لإعلان أول صفقتين في الميركاتو الشتوي

قرار جديد من وزير التموين بشأن عبوات الشاي

سعر تذكرة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025

إعلان هام من وزارة الأوقاف بشأن صلاة التهجد في رمضان بالمساجد الكبرى

الشهود يكشفون تفاصيل صادمة في مقتل سيدة على يد زوجها بعين شمس

منوعات

المزيد

السجن 8 سنوات لسيدة طعنت شخصًا بمقص في الأردن

رجل يهدد بفتح الغاز في مبنى سكني بألمانيا والشرطة تتدخل

أول تعليق لأبو عمر الدمشقي على حادث التدافع بسوريا: سنتبع أهل العرف

9 أفراد، اختفاء عائلة جزائرية في عرض البحر

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد

استقرار سعر السكر اليوم الأحد بالسوق المحلي

أسعار الذهب اليوم الأحد 12 يناير 2025 في سوق الصاغة

أسعار الشوفان اليوم الأحد 12- 1- 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الثنائي المصري يسيطر على أوروبا.. أرقام رائعة لمحمد صلاح ومرموش (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لا يفوتك ثوابها.. موعد صيام الأيام البيض في شهر رجب لعام 1446 هجريًَا

تفسير رؤية المقص في المنام وعلاقتها بالغيبة والنميمة

لماذا يتمنى الكافر أن يكون ترابًا؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية