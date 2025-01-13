الإثنين 13 يناير 2025
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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، هذا المطرب يغني تتر حكيم باشا

مصطفى شعبان
مصطفى شعبان

 تعاقدت الشركة المنتجة لمسلسل حكيم باشا الذي يقوم ببطولته الفنان مصطفى شعبان مع المطرب الشعبي طارق الشيخ ليقوم بغناء تتر العمل.

 

ويواصل النجمان مصطفى شعبان ومحمد نجاتي تصوير مشاهدهما في مسلسل حكيم باشا المقرر  عرضه خلال سباق رمضان المقبل.

 

ويلعب محمد نجاتي شخصية ابن عم مصطفى شعبان الذي نشأ في قرية صعيدية، وله خلافات معه ويتصاعد الأمر بينهما إلى أن يقوم كبار رجال القرية بحل الخلاف بينهما.

 

تفاصيل مسلسل حكيم باشا

ويتعرض مصطفى شعبان ضمن أحداث مسلسل “حكيم باشا” لمطاردة من قبل عصابة تعمل في الآثار، لأنهم يريدون الحصول على ما لديه من آثار. \

 

ويدخل الفنان مصطفى شعبان في صراعات كبيرة مع الفنان أحمد صيام ضمن أحداث مسلسل حكيم باشا بسبب تجارة الآثار، وكل منهم يريد أن يصبح الرجل الأول لمافيا بيع الآثار. 

 

وخلال أحداث العمل يلعب الفنان رياض الخولي شخصية عم حكيم الذي يلعب دوره الفنان مصطفى شعبان، ويقوم بالتنقيب عن الآثار في قرى الصعيد، ويتعرض له أحد الرجال ويقوم بإبلاغ الشرطة عنه مما يجعله يقع في العديد من الأزمات.

وخضع الفنان مصطفى شعبان  للتدريب على اللهجة الصعيدية من أجل مسلسله الجديد حكيم باشا، المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني المقبل، وتعتبر هذه المرة الأولى التي يخوض فيها مصطفى شعبان الأعمال الصعيدية.

 مسلسل "حكيم باشا"، يشارك في بطولته دينا فؤاد وسهر الصايغ، ورياض الخولي، وسلوى خطاب، ومنذر رياحنة، وأحمد فؤاد سليم، وسلوى عثمان، وفتوح أحمد، ومحمد نجاتي، وميدو عادل، وأحمد صيام، وفتوح أحمد، وهاجر الشرنوبي، وهايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإنتاج شركة سينرجي. 

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