الأحد 10 نوفمبر 2024
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حوادث

إحالة عاطل بتهمة حيازة 15 طربة حشيش في الأزبكية للجنايات

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة الأزبكية بإحالة عاطل بتهمة حيازة 15 طربة من مخدر الحشيش في منطقة الأزبكية، إلى محكمة الجنايات.

وكانت مباحث قسم شرطة الأزبكية تلقت بلاغا يفيد بممارسة عاطل نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، متخذا من دائرة القسم، مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وبإجراء التحريات تبين صحة البلاغ.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض علي المتهم، وعثر بحوزته على 15 طربة حشيش ومبلغ مالي.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتحريات، اعترف بالإتجار غير المشروع في المواد المخدرة، وأن المبلغ المالي من متحصلات تجارته الآثمة.

 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

 

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نيابة الأزبكية مخدر الحشيش منطقة الأزبكية النيابة العامة

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