بدء حجز تذاكر مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس بدوري أبطال أفريقيا

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز التذاكر اليوم، لمباراة الأهلي واورلاندو في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2024-2025.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نارية أمام أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2024-2025.

موعد مباراة الأهلي أمام أورلاندو بايرتس

ويستضيف النادي الأهلي نظيره فريق أورلاندو بايرتس الجنوب افريقي يوم السبت القادم الموافق 18-1-2025 في الجولة السادسة والأخيرة من دورى أبطال أفريقيا، ومن المنتظر أن تقام تلك المباراة على ملعب القاهرة الدولي وذلك في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وضمن الفريقان التأهل رسميًّا عن المجموعة، لذلك يبحث كليهما عن الفوز من أجل الصدارة.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وأورلاندو بايرتس



وتتطلع الجماهير المصرية والعربية لمعرفة القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وأورلاندو بايرتس، فسيتم نقل هذه المباراة عبر قنوات بين سبورت القطرية الناقل الحصري لجميع البطولات الافريقية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وتنقل المباراة على قناة بين سبورت 6.

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