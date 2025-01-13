الإثنين 13 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بدء حجز تذاكر مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس بدوري أبطال أفريقيا

الاهلي، فيتو
الاهلي، فيتو

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز التذاكر اليوم، لمباراة الأهلي واورلاندو في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2024-2025.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نارية أمام أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2024-2025.

 

 موعد مباراة الأهلي أمام أورلاندو بايرتس 

 

ويستضيف النادي الأهلي نظيره فريق أورلاندو بايرتس الجنوب افريقي يوم السبت القادم الموافق 18-1-2025 في الجولة السادسة والأخيرة من دورى أبطال أفريقيا، ومن المنتظر أن تقام تلك المباراة على ملعب القاهرة الدولي وذلك في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

 وضمن الفريقان التأهل رسميًّا عن المجموعة، لذلك يبحث كليهما عن الفوز من أجل الصدارة.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وأورلاندو بايرتس


وتتطلع الجماهير المصرية والعربية لمعرفة القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وأورلاندو بايرتس، فسيتم نقل هذه المباراة عبر قنوات بين سبورت القطرية الناقل الحصري لجميع البطولات الافريقية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وتنقل المباراة على قناة بين سبورت 6.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي الأهلي وأورلاندو بايرتس الأهلي وأورلاندو أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي موعد مباراة الأهلى

مواد متعلقة

موعد مباراة منتخب مصر للناشئات أمام الكاميرون بتصفيات المونديال

تعديلات على برنامج إعداد منتخب الناشئين بسبب الامتحانات

الدوري الألماني، مرموش ضمن فريق الأفضل بالجولة الـ16

كأس العرب أحدث الأزمات بين الجبلاية وحسام حسن.. اتحاد الكرة يخطط للمشاركة فى البطولة بمنتخب المحليين..  وفرمان جديد من أبو ريدة لتأمين العميد

وصول حافلة الأهلي لمطار أبيدجان استعدادا للعودة للقاهرة (فيديو)

أول تعليق لـ كولر بعد فوز الأهلي على إستاد أبيدجان في دوري الأبطال

سيناريوهات تأهل الأهلي لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

الأهلي يتوجه إلى المطار للعودة إلى القاهرة بعد الفوز على ستاد أبيدجان (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

مجلس النواب يقر ضوابط أمر الضبط والإحضار للمتهم

وزير العدل يتراجع عن مقترحه بشأن التحقيق مع المتهم في غيبة محاميه

سعر الكتكوت الأبيض يواصل الارتفاع مع استقرار أسعار البط اليوم الإثنين

كيف يتم استجواب المتهمين وفق مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟

بعثة بيراميدز تصل القاهرة بعد نجاة الفريق من الموت

كرة اليد، موعد مباراة مصر والأرجنتين في بطولة العالم والقناة الناقلة

بسبب استجواب المتهم في غيبة محاميه.. خلاف «حكومي - حكومي» أمام جلسة النواب أثناء مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. وزير العدل يقدم مقترحًا.. والمجلس يوافق على المادة بدون تعديل

محمد صلاح في الصدارة، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 21

منوعات

المزيد

تقارير: الألعاب النارية سبب حرائق لوس أنجلوس

الصين تطلق مجموعة من أقمار CentiSpace-1 للفضاء

الصين تجري تجربة رائدة للتحكم في تساقط الثلوج

مشهد صادم، آلاف السيارات تغادر لوس أنجلوس في أكبر عملية نزوح بتاريخ أمريكا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

عباد الشمس يسجل 108 جنيهات للتر، أسعار الزيت اليوم الإثنين 13-1-2025 بالأسواق

سعر السكر في السوق اليوم الأحد 12-1-2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد 12-1-2025؟

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

7 نصائح للقيادة أثناء الشبورة الكثيفة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم خلع الزينة التي يرتديها الميت والتسبب في جرحه عن طريق الخطأ؟ دار الإفتاء تجيب

ما معنى وصف الشيطان بالرجيم؟، الشعراوي يوضح (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 13 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية