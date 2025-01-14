الثلاثاء 14 يناير 2025
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سياسة

٥ أحكام نهائية يجوز إعادة النظر فيها وفقًا للقانون

الأحكام النهائية،
الأحكام النهائية، فيتو

الحكم النهائي هو الحكم الذي يصدر من محكمة ثانى درجة أو المحكمة الاستئنافية، ولا يُقبل الطعن عليه بالطرق العادية مثل المعارضة والاستئناف مرة أخرى، ما يعنى أن الشخص المتقاضى لا يمكنه استئناف الحكم المستأنف من محكمة ثانى درجة، لكنه يستطيع الطعن عليه بطرق غير عادية مثل النقض والتماس إعادة النظر.

أحكام القضاء النهائية

نص قانون الإجراءات الجنائية، في المادة ٤٤١، على أنه يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية:

١- إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعى قتله حيًا.

٢- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.

٣-إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقًا لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم.

٤-إذا كان الحكم مبنيًا على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغى هذا الحكم.

٥-إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه”.

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