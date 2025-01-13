محافظ شمال سيناء يتفقد امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول بمدارس العريش

قام اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء بجولة تفقدية شملت عددا من مدارس مدينة العريش للاطمئنان على سير امتحانات النقل الفصل الدراسي الأول.

وتفقد اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء امتحانات الفصل الدراسي الأول في مدرسة الألفي الثانوية للبنات بمدينة العريش.

وأكد اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء أن جولته التفقدية شملت تفقد الفصول الدراسية وامتحانات الفصل الدراسي الأول والفناء وقاعات الأنشطة.

وأشار المحافظ إلى اهتمام القيادة السياسية بالتعليم والذي تقوم المناهج الدراسية به على إكساب الطلاب مختلف المهارات لتلبية احتياجات سوق العمل.

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