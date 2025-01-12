الأحد 12 يناير 2025
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محافظات

أزهر شمال سيناء يتبنى جلسة صلح بين عائلتين

جلسة الصلح, فيتو
جلسة الصلح, فيتو

تنازل والد شاب قتيل قتل خطأ في جلسة صلح في المنطقة الأزهريّة بمحافظة شمال سيناء التي تبنت إنهاء الخلاف بين عائلتين في سيناء، حيث تنازلت عائلة القتيل عن حقها لوجه الله. 

 

أزهر شمال سيناء يتبنى جلسة صلح بين عائلتين 

 

وأعلنت المنطقة الأزهريّة بمحافظة شمال سيناء أنه بناء علي سياسة الأزهر الشريف وتعليمات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب تم إنهاء جلسة مصالحة بين ولي الدم محمد السيد وعائلة أبوعقلة وعنهم الشيخ عودة أبوعقلة.


 

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وتمت جلسة المصالحة بديوان عام منطقة شمال سيناء الأزهرية، بحضور فضيلة الشيخ مصباح العريف، رئيس لجنة المصالحات بشمال سيناء، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، وفضيلة الدكتور عادل السايس، مدير عام المنطقة للعلوم العربية والشرعية، والأستاذ محمد عبدالعظيم، مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، وفضيلة الشيخ خالد العيسوى، مدير عام وعظ شمال سيناء، ولفيف من العلماء الأزهر الشريف.

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