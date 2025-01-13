الإثنين 13 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد تنفيذ تشيزني عقوبة الطرد بعد كلاسيكو السوبر الإسباني

تشيزني
تشيزني

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الإثنين، عن الحالة التي سينفذ فيها البولندي فويتشيك تشيزني، حارس برشلونة، عقوبة طرده خلال الانتصار على ريال مدريد 5-2 في نهائي كأس السوبر الاسباني، الذي أقيم بمدينة جدة السعودية.

وأشهر الحكم خيسوس خيل مانزانو البطاقة الحمراء لحارس برشلونة، في الدقيقة 57، بعد استدعائه من قبل غرفة الفيديو، لمشاهدة عرقلة تشيزني لمهاجم الميرينجي، كيليان مبابي.

وكتب مانزانو في تقرير المباراة: "في الدقيقة 57، تم طرد اللاعب 25 فويتشيك تشيزني، بسبب عرقلة منافس أثناء التنافس على الكرة، مما حال دون فرصة محققة للتسجيل".


ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن تشيزني لن يضطر لتنفيذ عقوبة الإيقاف بسبب الطرد، إلا إذا شارك مجددا في كأس السوبر الإسباني.

ولن تؤثر العقوبة على مشاركات تشيزني في باقي البطولات، بدءا من مباراة دور ال16 في كأس الملك، أمام ريال بيتيس الأربعاء المقبل.

وتوج برشلونة بطلا لكأس السوبر الإسباني بعدما حسم مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد بنتيجة 5-2 في السعودية.

أهداف مباراة الريال ضد برشلونة


سجل كيليان مبابي الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 4.

فيما سجل لامين يامال هدف التعادل لبرشلونة في مرمى ريال مدريد بالدقيقة 22، ثم سجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 36.


بينما أحرز رافينيا الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 40، ثم سجل بالدي الهدف الرابع في الدقيقة 45+9.

بعدها سجل برشلونة الهدف الخامس عن طريق رافينيا في مرمى ريال مدريد بالدقيقة 47 من زمن الشوط الثاني.


ثم سجل رودريجو الهدف الثاني لريال مدريد في مرمى برشلونة، بالدقيقة 60.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فويتشيك تشيزني برشلونة كيليان مبابي الكلاسيكو الريال ضد برشلونة ريال مدريد كأس السوبر الإسباني

مواد متعلقة

ريال مدريد يخسر بطولة ويفقد صدارة الليجا في ليلة واحدة

مودريتش: أهنئ برشلونة والخسارة مؤلمة لكننا يجب أن نكون معا ونتحد

المباراة كانت رائعة، أول تعليق من أنشيلوتي عقب الخسارة بخماسية من برشلونة

ممر شرفي من برشلونة، لحظة حصول ريال مدريد على الميداليات الفضية
ads

الأكثر قراءة

بعثة بيراميدز تصل القاهرة بعد نجاة الفريق من الموت

مشهد صادم، آلاف السيارات تغادر لوس أنجلوس في أكبر عملية نزوح بتاريخ أمريكا (فيديو)

سعر الكتكوت الأبيض يواصل الارتفاع مع استقرار أسعار البط اليوم الإثنين

أبرز المعلومات عن نواف سلامة المرشح الأوفر حظًا لتولي حكومة لبنان

رئيس مجلس النواب يكشف حقيقة الرقابة على وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي

سعر جرام الذهب صباح اليوم الإثنين 13 يناير 2025

الحكومة تعلن توفير فرص عمل في اليونان

10 معلومات ترصد محددات الموقف المصري من التطورات في سوريا

منوعات

المزيد

الصين تجري تجربة رائدة للتحكم في تساقط الثلوج

مشهد صادم، آلاف السيارات تغادر لوس أنجلوس في أكبر عملية نزوح بتاريخ أمريكا (فيديو)

كندا ترسل 60 رجل إطفاء للمساعدة في إخماد حرائق كاليفورنيا

بسبب الديون، دولة أفريقية تلغي 7 وزارات

المزيد

خدمات

المزيد

عباد الشمس يسجل 108 جنيهات للتر، أسعار الزيت اليوم الإثنين 13-1-2025 بالأسواق

سعر السكر في السوق اليوم الأحد 12-1-2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد 12-1-2025؟

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

الكأس المقدسة.. إنجاز علمي جديد لملك القلوب السير مجدي يعقوب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى وصف الشيطان بالرجيم؟، الشعراوي يوضح (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 13 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 13 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية