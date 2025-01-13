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اقتصاد

شعبة المواد الغذائية: 2000 جنيه زيادة في أسعار طن الأرز

زيادة في أسعار الأرز
زيادة في أسعار الأرز

 صرح حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، بأن وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، تدرس حاليًا استيراد الأرز الأبيض من الهند لتلبية احتياجات السوق المحلي، في ظل الزيادة الكبيرة في أسعار الأرز المحلي، التي شهدت ارتفاعًا بنحو ألفي جنيه للطن.

 

الزيادة الحالية في الأسعار مرتبطة بزيادة الطلب المتوقع خلال موسم رمضان 

 وأشار المنوفي في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن الزيادة في سعر الأرز تأتي في وقت حساس مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث يزداد الطلب بشكل ملحوظ على الأرز من قبل السلاسل التجارية، ومحلات التجزئة، والمؤسسات الخيرية لتجهيز شنط رمضان.

 

زيادات كبيرة في سعر الأرز منذ بداية العام

 وأكد المنوفي أن أسعار الأرز الشعير شهدت زيادات كبيرة منذ بداية العام، بعد فترة استقرار دامت أكثر من شهرين، حيث سجلت أسعار الطن من الأرز عريض الحبة ارتفاعًا ملحوظًا، وتراوحت الأسعار ما بين 18 و18.5 ألف جنيه للطن. بينما تراوحت أسعار الأرز رفيع الحبة بين 16.8 و17.3 ألف جنيه، بزيادة تتراوح بين ألفي جنيه عن الشهر الماضي، مما أثر بشكل مباشر على أسعار الأرز في الأسواق.

 

أسباب الزيادة في أسعار الأرز

 وأضاف المنوفي أن الزيادة الحالية في الأسعار مرتبطة بشكل أساسي بزيادة الطلب المتوقع خلال موسم رمضان، خاصةً في ظل استعدادات التجار لتلبية احتياجات السوق المحلي.

وأكد أن الجمعية تواصل جهودها لضمان استقرار الأسعار وحماية حقوق المستهلكين والتجار على حد سواء، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ وزارة التموين إجراءات سريعة لضمان استيراد الأرز من مصادر متنوعة، بما يضمن عدم تأثر السوق المحلي.

 

استيراد الأرز من الهند قد يكون أحد الحلول الفعالة

 كما أشار إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لتوفير الأرز الأبيض بأسعار مناسبة للمستهلكين، مؤكدًا أن استيراد الأرز من الهند قد يكون أحد الحلول الفعالة للحد من تأثير زيادة الأسعار المحلية في ظل الطلب المتزايد في موسم رمضان.

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