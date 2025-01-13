الإثنين 13 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

انقلاب سيارة محملة بـ 65 طن أسمدة في الترعة بسوهاج (صور)

جانب من الحادث
جانب من الحادث

شهدت الطريق الزراعى الغربى انقلاب سيارة بمقطور محملة 65 طن أسمدة في الترعة المجاورة للطريق بمركز المنشاة بسوهاج.

 

كان اللواء صبرى عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة يفيد أثناء سيارة بمقطورة محملة بالأسمدة فى اتجاه الجمعية الزراعية كوم بدار بمركز المنشأة  قيادة محمد ش ع ا 32 عامًا سائق، اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى إلى انحرافها وانقلابها بالحمولة بالترعة بمدخل نجع عبد العظيم سالم  بمركز المنشاة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة للتصرف.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الطريق الزراعى الغربى الجمعية الزراعية اللواء صبرى عزب صبرى عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج مركز شرطة المنشاة مدير أمن سوهاج مركز المنشاة

مواد متعلقة

محافظ سوهاج يتابع أعمال تطوير شارع ترعة نجع حمادي

ندوة توعوية بعنوان "حقق حلمك ابنى مستقبلك" فى سوهاج

بعد واقعة تسريب الامتحان، محافظ سوهاج يوقف 3 عاملين بإدارة طما التعليمية شهرا

جامعة سوهاج تنفذ 47 قافلة طبية وبيطرية ضمن مبادرة "بداية"
ads

الأكثر قراءة

انخفاض 10 أصناف أبرزها الليمون والبطاطس، سعر الخضار اليوم في سوق العبور

تعرف على إجراءات وخطوات الحصول على سيارات المعاقين وفقا للضوابط الجديدة

رونالدو يضع شرطا حاسما لتجديد عقده مع النصر السعودي

بسبب الديون، دولة أفريقية تلغي 7 وزارات

أخبار مصر: مصير المتخلفين عن سداد رسوم الحج، رحيل عمر فرج عن الزمالك، فيديو يوثق جريمة اغتصاب، نص أقوال سوزي الأردنية

انخفاض سعر الفراخ البيضاء والبلدي اليوم الإثنين 13 يناير 2025

حبس 7 متهمين بحيازة أسلحة نارية ومخدرات في دمياط

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع الفراولة والمانجو في سوق العبور

منوعات

المزيد

بسبب الديون، دولة أفريقية تلغي 7 وزارات

بينهم طفل، مقتل 7 أشخاص بانزلاقات أرضية في البرازيل

لم تتحدث عن غزة، حقيقة هجوم تايلور سويفت على أمريكا بسبب حرائق لوس أنجلوس

قلعة نزوى، مزار تاريخي يحكى زمن الحرب والسلام فى سلطنة عمان (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم الأحد 12-1-2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد 12-1-2025؟

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

بعد تغريمها 300 ألف جنيه.. أقوال سوزي الأردنية أمام جهات التحقيق (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 13 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 13 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 13 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية