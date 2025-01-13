انقلاب سيارة محملة بـ 65 طن أسمدة في الترعة بسوهاج (صور)

شهدت الطريق الزراعى الغربى انقلاب سيارة بمقطور محملة 65 طن أسمدة في الترعة المجاورة للطريق بمركز المنشاة بسوهاج.

كان اللواء صبرى عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة يفيد أثناء سيارة بمقطورة محملة بالأسمدة فى اتجاه الجمعية الزراعية كوم بدار بمركز المنشأة قيادة محمد ش ع ا 32 عامًا سائق، اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى إلى انحرافها وانقلابها بالحمولة بالترعة بمدخل نجع عبد العظيم سالم بمركز المنشاة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة للتصرف.

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