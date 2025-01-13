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أخبار مصر

معلومات الوزراء يكشف توقعات درجات الحرارة اليوم الإثنين (إنفوجراف)

درجات الحرارة اليوم،
درجات الحرارة اليوم، فيتو

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الإثنين، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان (توقعات  درجات الحرارة اليوم الأثنين 13 يناير 2025). 

درجات الحرارة اليوم الإثنين 13-01-2025 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الإثنين، حيث يسود طقس معتدل على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على شمال الصعيد، شديد البرودة  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

 

May be an image of ‎text that says "‎القاهرة الكبرى الصغرى 13° 23 العظمى الوجه البحري م دزتدوددففودر 12° 23 السواحل الشمالية الغربية 11° ووسط سيناء 21° السواحل الشرقية ومدن القناة 11 21° جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 15 25 شمال الصعيد 08 حالة الطقس 23 جنوب الصعيد توقعات درجات الحرارة اليوم الاثنين 13 يناير 2025 12° 27° WWW.IDSC.GOV.EG المصدر الهيئة العامة للأرصاد الجوية العصرية 00000000‎"‎

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معلومات الوزراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء درجات الحرارة اليوم حالة الطقس اليوم

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