الثلاثاء 07 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 20

ترتيب الدوري الإنجليزي
ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 20

ترتيب الدوري الإنجليزي، واصل ليفربول تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء الجولة الـ 20 من البريميرليج، في الوقت الذي يتبقى للريدز مباراة مؤجلة أمام إيفرتون.

 

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 20

1- ليفربول 46 نقطة
2- آرسنال 40 نقطة
3- نوتينغهام فورست 40 نقطة
4- تشيلسي 36 نقطة
5- نيوكاسل يونايتد 35 نقطة
6- مانشستر سيتي 34 نقطة
7- بورنموث 33 نقطة
8- أستون فيلا 32 نقطة
9- فولهام 30 نقطة
10- برايتون 28 نقطة
11- برينتفورد 27 نقطة
12- توتنهام هوتسبير 24 نقطة
13- مانشستر يونايتد 23 نقطة
14- وست هام يونايتد 23 نقطة
15- كريستال بالاس 21 نقطة
16- إيفرتون 17 نقطة
17- وولفرهامبتون 16 نقطة
18- إبسويتش تاون 16 نقطة
19- ليستر سيتي 14 نقطة
20- ساوثهامتون 6 نقاط.
 

 

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

نتائج مباريات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي 

توتنهام 1-2 نيوكاسل يونايتد 

بورنموث 1-0 إيفرتون 

أستون فيلا 2-1  ليستر سيتي 

كريستال بالاس 1-1 تشيلسي 

ستوثهامبتون 0-5 برينتفورد 

مانشستر سيتي 4-1 وست هام يونايتد 

برايتون 1-1 أرسنال 

فولهام 2-2 إيبسويتش تاون 

ليفربول 2-2 مانشستر يونايتد 

وولفرهامبتون 0-3 نوتينجهام فورست

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترتيب الدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي الممتاز ليفربول أرسنال نوتينغهام فورست الدوري الانجليزي جدول ترتيب الدوري الانجليزي

مواد متعلقة

فان دايك: لا أعتقد التجديد مع ليفربول

ليفربول يعلن انتقال حارس مرماه إلى فلومينينسي البرازيلي

مانشستر سيتي يعير مدافعه لسادس مرة

بعد تعادل ليفربول ومان يونايتد، ترتيب فرق الدوري الإنجليزي 2025
ads

الأكثر قراءة

مصدر بالبترول يكشف سبب انفجار خط البوتجاز بالخانكة

موقف محمد صلاح، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 20

ارتفاع جديد يضرب أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025

أسعار الذهب في محلات الصاغة صباح اليوم الثلاثاء، عيار 18 يسجل هذا السعر

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة سموحة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 20

أخبار مصر: انفجار خط مواسير غاز بالقليوبية، قفزة بأسعار اللحوم، الحضري يلمح إلى مؤامرة ضد الشناوي، وفاة الفريق جلال الهريدي

الصحة: فحص ومناظرة 373 ألف مواطن للحصول على كارت الخدمات المتكاملة في 2024

منوعات

المزيد

فرنسا تحيي الذكرى العاشرة للهجوم على مجلة شارلي إيبدو

أنا مش بعض، موقف محرج لـ هاريس على يد زوج عضوة بالشيوخ الجمهوري (فيديو)

حدث تاريخي، رويال رامبل 2026 لأول مرة في السعودية

بالصدفة وبطريقة عفوية، قصة حسناء تونسية تحولت من راعية أغنام إلى نجمة تيك توك (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 7- 1- 2025 في الأسواق

أسعار الذهب في محلات الصاغة صباح اليوم الثلاثاء، عيار 18 يسجل هذا السعر

تعرف على سعر الدولار اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025 في مصر

ارتفاع جديد يضرب أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025

المزيد

انفوجراف

كانت كل حياته وغاب عن حضور جنازتها.. مواقف محمود تريزيجيه مع والدته (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى غواش، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 41 من سورة الأعراف (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 7 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 7 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية