ترتيب الدوري الإنجليزي، واصل ليفربول تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء الجولة الـ 20 من البريميرليج، في الوقت الذي يتبقى للريدز مباراة مؤجلة أمام إيفرتون.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 20

1- ليفربول 46 نقطة

2- آرسنال 40 نقطة

3- نوتينغهام فورست 40 نقطة

4- تشيلسي 36 نقطة

5- نيوكاسل يونايتد 35 نقطة

6- مانشستر سيتي 34 نقطة

7- بورنموث 33 نقطة

8- أستون فيلا 32 نقطة

9- فولهام 30 نقطة

10- برايتون 28 نقطة

11- برينتفورد 27 نقطة

12- توتنهام هوتسبير 24 نقطة

13- مانشستر يونايتد 23 نقطة

14- وست هام يونايتد 23 نقطة

15- كريستال بالاس 21 نقطة

16- إيفرتون 17 نقطة

17- وولفرهامبتون 16 نقطة

18- إبسويتش تاون 16 نقطة

19- ليستر سيتي 14 نقطة

20- ساوثهامتون 6 نقاط.



جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

نتائج مباريات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي

توتنهام 1-2 نيوكاسل يونايتد

بورنموث 1-0 إيفرتون

أستون فيلا 2-1 ليستر سيتي

كريستال بالاس 1-1 تشيلسي

ستوثهامبتون 0-5 برينتفورد

مانشستر سيتي 4-1 وست هام يونايتد

برايتون 1-1 أرسنال

فولهام 2-2 إيبسويتش تاون

ليفربول 2-2 مانشستر يونايتد

وولفرهامبتون 0-3 نوتينجهام فورست

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.