الإثنين 13 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

إياتا: ارتفاع الطلب على السفر الجوي بنسبة 8.1%

المسافرين في المطار
المسافرين في المطار

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن أحدث بيانات قطاع السفر الجوي في الأسواق العالمية لشهر نوفمبر 2024.

ارتفاع الطلب على السفر الجوي بنسبة 8.1%

 وفيما يلي أبرز ما ورد فيها:

سجل إجمالي الطلب على السفر، ويُقاس بإيرادات الركاب لكل كيلومتر، ارتفاعًا بنسبة 8.1% مقارنةً بشهر نوفمبر من العام الماضي، وارتفعت السعة الإجمالية، التي تُقاس بالمقاعد المتاحة لكل كيلومتر مربع، بنسبة 5.7% على أساس سنوي؛ فيما حقق عامل الحمولة مستوىً قياسيًا ليصل في شهر نوفمبر إلى 83.4% (زيادة بواقع +1.9 نقطة مئوية مقارنة بالشهر نفسه من 2023).

ارتفع الطلب العالمي على السفر بنسبة 11.6% مقارنة بشهر نوفمبر 2023، وازدادت السعة بنسبة 8.6% على أساس سنوي، فيما وصل عامل الحمولة إلى 83.4% (بزيادة بواقع 2.3 نقطة مئوية مقارنة بشهر نوفمبر 2023). وأسهم الأداء القوي لشركات النقل في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ في تحقيق هذا الارتفاع من خانتين في الطلب.

ارتفع الطلب العالمي على السفر المحلي بواقع 3.1% مقارنة بشهر نوفمبر 2023، وازدادت السعة بنسبة 1.5% على أساس سنوي، فيما وصل عامل الحمولة إلى 83.5% (بزيادة بواقع +1.2 نقطة مئوية مقارنة بشهر نوفمبر 2023).

وتعليقًا على هذا الموضوع، قال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا): "استمر نمو الطلب على السفر الجوي في شهر نوفمبر، مع تحقيق ارتفاع إجمالي بنسبة 8.1%.

 

 كما برزت خلال هذا الشهر مشكلات سلسلة التوريد، التي تمنع شركات الطيران من الحصول على الطائرات التي تحتاجها لتلبية الطلب المتزايد، حيث يتخلف نمو السعة عن الطلب بمقدار 2.4 نقطة مئوية، في حين حققت عوامل الحمولة مستويات قياسية. 

 

وتفقد شركات الطيران فرصتها لرفع مستوى خدمتها للعملاء وتحديث منتجاتها وتحسين أدائها البيئي بسبب عدم تسليم الطائرات في الوقت المحدد. ويتعين على قطاع تصنيع الطائرات مع حلول عام 2025 التركيز على إيجاد حل سريع ودائم لمشاكل سلسلة التوريد".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإتحاد الدولي للنقل الجوي السفر الجوي السفر المحلي الطلب العالمي على السفر شركات الطيران قطاع السفر الجوي قطاع السفر

مواد متعلقة

خطوات حجز تذاكر السفر عبر مواقع شركات الطيران

بدعم 280 ألف جنيه، شروط التقديم في هاكاثون التعليم الذكي

بروتوكول تعاون مشترك بين جامعتي حلوان وأكتوبر التكنولوجية ضمن تحالف إقليم القاهرة الكبرى

وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

وزير التعليم العالي: استمرار جهود تحسين ترتيب الجامعات المصرية بالتصنيفات الدولية

التعليم العالي: غلق كيان وهمي بمحافظة الفيوم

خدمات ترفيهية تقدمها شركات الطيران للمسافرين على الطائرة

رئيس جامعة عين شمس يستقبل وفدًا رفيع المستوى من الصين
ads

الأكثر قراءة

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الإثنين 13 يناير 2025

الفرق المتأهلة إلى دور الـ8 من دوري أبطال أفريقيا 2025

موقف الأهلي وبيراميدز، ترتيب مجموعات دوري أبطال إفريقيا بعد الجولة الخامسة

سعر جرام الذهب صباح اليوم الإثنين 13 يناير 2025

صرف 20 ألف جنيه للعامل المصاب بسبب سقوطه من أعلى "سقالة" بنقابة الصحفيين

القبض على 4 أشخاص اعتدوا على فتاة بعد تخديرها بمدينة السادس من أكتوبر

أخبار مصر: مصير المتخلفين عن سداد رسوم الحج، رحيل عمر فرج عن الزمالك، فيديو يوثق جريمة اغتصاب، نص أقوال سوزي الأردنية

مخزومي ينسحب من سباق رئاسة وزراء لبنان لدعم التوافق على نواف سلام

منوعات

المزيد

كندا ترسل 60 رجل إطفاء للمساعدة في إخماد حرائق كاليفورنيا

بسبب الديون، دولة أفريقية تلغي 7 وزارات

بينهم طفل، مقتل 7 أشخاص بانزلاقات أرضية في البرازيل

لم تتحدث عن غزة، حقيقة هجوم تايلور سويفت على أمريكا بسبب حرائق لوس أنجلوس

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم الأحد 12-1-2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد 12-1-2025؟

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

الكأس المقدسة.. إنجاز علمي جديد لملك القلوب السير مجدي يعقوب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى وصف الشيطان بالرجيم؟، الشعراوي يوضح (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 13 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 13 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية