إياتا: ارتفاع الطلب على السفر الجوي بنسبة 8.1%

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن أحدث بيانات قطاع السفر الجوي في الأسواق العالمية لشهر نوفمبر 2024.

ارتفاع الطلب على السفر الجوي بنسبة 8.1%

وفيما يلي أبرز ما ورد فيها:

سجل إجمالي الطلب على السفر، ويُقاس بإيرادات الركاب لكل كيلومتر، ارتفاعًا بنسبة 8.1% مقارنةً بشهر نوفمبر من العام الماضي، وارتفعت السعة الإجمالية، التي تُقاس بالمقاعد المتاحة لكل كيلومتر مربع، بنسبة 5.7% على أساس سنوي؛ فيما حقق عامل الحمولة مستوىً قياسيًا ليصل في شهر نوفمبر إلى 83.4% (زيادة بواقع +1.9 نقطة مئوية مقارنة بالشهر نفسه من 2023).

ارتفع الطلب العالمي على السفر بنسبة 11.6% مقارنة بشهر نوفمبر 2023، وازدادت السعة بنسبة 8.6% على أساس سنوي، فيما وصل عامل الحمولة إلى 83.4% (بزيادة بواقع 2.3 نقطة مئوية مقارنة بشهر نوفمبر 2023). وأسهم الأداء القوي لشركات النقل في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ في تحقيق هذا الارتفاع من خانتين في الطلب.

ارتفع الطلب العالمي على السفر المحلي بواقع 3.1% مقارنة بشهر نوفمبر 2023، وازدادت السعة بنسبة 1.5% على أساس سنوي، فيما وصل عامل الحمولة إلى 83.5% (بزيادة بواقع +1.2 نقطة مئوية مقارنة بشهر نوفمبر 2023).

وتعليقًا على هذا الموضوع، قال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا): "استمر نمو الطلب على السفر الجوي في شهر نوفمبر، مع تحقيق ارتفاع إجمالي بنسبة 8.1%.

كما برزت خلال هذا الشهر مشكلات سلسلة التوريد، التي تمنع شركات الطيران من الحصول على الطائرات التي تحتاجها لتلبية الطلب المتزايد، حيث يتخلف نمو السعة عن الطلب بمقدار 2.4 نقطة مئوية، في حين حققت عوامل الحمولة مستويات قياسية.

وتفقد شركات الطيران فرصتها لرفع مستوى خدمتها للعملاء وتحديث منتجاتها وتحسين أدائها البيئي بسبب عدم تسليم الطائرات في الوقت المحدد. ويتعين على قطاع تصنيع الطائرات مع حلول عام 2025 التركيز على إيجاد حل سريع ودائم لمشاكل سلسلة التوريد".

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