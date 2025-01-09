الخميس 09 يناير 2025
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أخبار مصر

قائمة بالوجهات الجديدة التي ضمتها مصر للطيران لشبكتها

مصر للطيران، فيتو
مصر للطيران، فيتو
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 قامت الشركة الوطنية مصر للطيران بنقل (10.289) مليون راكب خلال عام 2024، مقارنة بـ (9.826) مليون راكب فى عام 2023.

وأوضحت الشركة أن عدد المقاعد التى طرحتها  بلغت حوالى (33.603.386) فى عام 2024 مقارنة بعدد المقاعد المطروحة فى عام 2023، والتى بلغت (29.247.467) بزيادة قدرها (15) % عن العام السابق.

عدد ساعات التشغيل بلغت 246.979 ساعة فى عام 2024 بينما بلغت 227.167 ساعة فى عام 2023 أي بزيادة قدرها (9) % عن العام الماضي.

عدد ساعات الطيران بلغت 218.798 ساعة فى عام 2024، بينما بلغت 199.183 ساعة فى عام 2023 أى بزيادة قدرها 10 % عن العام الماضي.

وهناك جهات جديدة تم إضافتها إلى شبكة خطوط الشركة خلال عام 2024:

  • رحلات جديدة مباشرة إلي مدينتي الطائف وتبوك بالمملكة العربية السعودية والفجيرة بالإمارات العربية المتحدة.
  • خطوط جديدة داخل القارة السمراء وهي: (مقدشيو عاصمة الصومال وأبيدجان عاصمة كوت ديفوار وجيبوتي بجيبوتى ومصراته بليبيا ).
  • خطوط جديدة إلى المدن الأوروبية زيوريخ بسويسرا، والعاصمة التشيكية براغ،، والعاصمة البرتغالية لشبونة.

استلام طائرات جديدة

واستلمت مصر للطيران الطائرة الثامنة والأخيرة من طراز B787 – 9 وذلك ضمن صفقة لشراء 8 طائرات من هذا الطراز.

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