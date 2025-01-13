الإثنين 13 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس 7 متهمين بحيازة أسلحة نارية ومخدرات في دمياط

حبس متهمين،فيتو
حبس متهمين،فيتو

أمرت النيابة العامة بحبس 7 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة أسلحة نارية ومواد مخدرة قبل ترويجها على عملائهم في محافظة دمياط.

 

كان قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن دمياط، شن حملة مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

 

حملة أمنية لضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة في دمياط 

وأسفرت الجهود عن ضبط 3 قضايا اتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (7 كيلوجرامات لمخدر الحشيش – 11 كيلوجرامًا لمخدر البانجو – 12 كيلو مخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين) بحوزة 4 متهمين.

 

 

كما تم ضبط 3 قطع سلاح ناري غير مرخصة عبارة عن (بندقية خرطوش - 2 فرد محلي - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 3 متهمين"لـهم معلومات جنائية"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دمياط الامن العام محافظة دمياط أخبار محافظة دمياط النيابة العامة اخبار الحوادث الحوادث اليوم

مواد متعلقة

حبس عاطل بتهمة حيازة مخدرات في عابدين

ضبط راكب بمطار سفنكس بحوزته 61 سيجارة حشيش و430 قرصا مخدرا
ads

الأكثر قراءة

انخفاض 10 أصناف أبرزها الليمون والبطاطس، سعر الخضار اليوم في سوق العبور

رونالدو يضع شرطا حاسما لتجديد عقده مع النصر السعودي

بسبب الديون، دولة أفريقية تلغي 7 وزارات

انخفاض سعر الفراخ البيضاء والبلدي اليوم الإثنين 13 يناير 2025

تعرف على إجراءات وخطوات الحصول على سيارات المعاقين وفقا للضوابط الجديدة

حبس 7 متهمين بحيازة أسلحة نارية ومخدرات في دمياط

أخبار مصر: مصير المتخلفين عن سداد رسوم الحج، رحيل عمر فرج عن الزمالك، فيديو يوثق جريمة اغتصاب، نص أقوال سوزي الأردنية

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع الفراولة والمانجو في سوق العبور

منوعات

المزيد

بسبب الديون، دولة أفريقية تلغي 7 وزارات

بينهم طفل، مقتل 7 أشخاص بانزلاقات أرضية في البرازيل

لم تتحدث عن غزة، حقيقة هجوم تايلور سويفت على أمريكا بسبب حرائق لوس أنجلوس

قلعة نزوى، مزار تاريخي يحكى زمن الحرب والسلام فى سلطنة عمان (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم الأحد 12-1-2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد 12-1-2025؟

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

بعد تغريمها 300 ألف جنيه.. أقوال سوزي الأردنية أمام جهات التحقيق (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 13 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 13 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 13 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية