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ثقافة وفنون

تعرف على تفاصيل ألبوم "ياه" لتامر عاشور وموعد طرحه

تامر عاشور، فيتو
تامر عاشور، فيتو

يواصل المطرب تامر عاشور تعاونه مع الشاعر عليم في أغنيته الجديدة “مكرهتوش”، من ألحان مصطفى العسال وتوزيع أحمد حسام وإلهام دهيمة، المقرر طرحها قريبًا على يوتيوب.

 

في هذا السياق، يستعد تامر عاشور لإطلاق ألبومه الجديد “ياه” يوم 15 يناير الجاري، عبر موقع يوتيوب وجميع منصات التواصل الاجتماعي، الألبوم يتضمن مجموعة من الأغاني المتنوعة التي تجمعه مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين، مثل: عليم، أحمد المالكي، محمود عبد الله، وحسام سعيد، وملحنين مثل محمدي، محمد مدين، وأحمد عبد السلام، بالإضافة إلى الموزعين إلهامي، أحمد إبراهيم، وأحمد أمين.


الألبوم يتضمن 12 أغنية هي: “ياه”، “الله يحنن”، “حبيبي القديم”، “حبك رزق”، “أنا مكرهتوش”، “يوم ما تنسى”، “قصر بعيد”، “مرتحناش”، “الدنيا”، “جم شرفوا”، “متعملهاش حكا”، و”مش بعرف أنام”، ويتضمن العديد من المفاجآت الفنية.

جدير بالذكر أن تامر عاشور أحيا ثاني حفلات جولته الغنائية في أمريكا وكندا، بمدينة نيويورك، بعد النجاح الكبير الذي حققه في حفله الأول بمدينة تورنتو الكندية، حيث تفاعل الجمهور معه بشكل لافت، مرددين أغانيه المميزة.
 

وكان عاشور قد اختتم عام 2024 بحفل كبير في أحد فنادق الإسكندرية، رفع شعار “كامل العدد”، حيث أُقيم الحفل بنظام الجلوس للمرة الأولى في المدينة الساحلية،قدم عاشور خلال الحفل مجموعة من أغانيه الشهيرة مثل “هيجيلي موجوع” و”كلموها عني”

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احمد ابراهيم احمد المالكي احمد حسام الاغاني المتنوعة المطرب تامر عاشور تورنتو الكندية

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