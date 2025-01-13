الإثنين 13 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

منها استخدام آلة التنبيه، 7 نصائح لقيادة آمنة أثناء الشبورة

الشبورة
الشبورة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية العديد من النصائح لمواجهة الشبورة المائية:


1_ القيادة ببطء شديد.

2_ لا تقود السيارة في حال انعدام الرؤية.

3_ إضاءة كشافات الشبورة المائية.

4_  زيادة مسافات الأمان بين سيارتك والسيارات الأخرى.

5_ استعمال مساحات الزجاج باستمرار.

6_ فتح زجاج السيارة قليلًا لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة.

7_  استخدام آلة التنبيه على فترات حتى يشعر الآخرون بوجودك.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الإثنين، حيث يسود طقس مائل للدفء على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب البلاد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

شبورة مائية كثيفة، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 13 - 01 -2025

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين 13-01-2025


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارًا

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدل على السواحل الشمالية، ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. 

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء ويتكون الصقيع على وسط سيناء.

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم كالتالي: 

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى: 13

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 15

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى: 12

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس الأرصاد الجوية الطقس اليوم الاثنين الطقس اليوم حالة الطقس اليوم الاثنين حالة الطقس اليوم

مواد متعلقة

شبورة مائية كثيفة، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 13 - 01 -2025

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين 13-01-2025

الأرصاد تحذر من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق غدا

الأرصاد تكشف عن ارتفاع في درجات الحرارة بدءا من الغد

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين 13 - 1 -2025

درجات الحرارة اليوم الأحد 1 يناير في مصر
ads

الأكثر قراءة

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الإثنين 13 يناير 2025

الفرق المتأهلة إلى دور الـ8 من دوري أبطال أفريقيا 2025

موقف الأهلي وبيراميدز، ترتيب مجموعات دوري أبطال إفريقيا بعد الجولة الخامسة

صرف 20 ألف جنيه للعامل المصاب بسبب سقوطه من أعلى "سقالة" بنقابة الصحفيين

القبض على 4 أشخاص اعتدوا على فتاة بعد تخديرها بمدينة السادس من أكتوبر

أخبار مصر: مصير المتخلفين عن سداد رسوم الحج، رحيل عمر فرج عن الزمالك، فيديو يوثق جريمة اغتصاب، نص أقوال سوزي الأردنية

سعر جرام الذهب صباح اليوم الإثنين 13 يناير 2025

الكأس المقدسة.. إنجاز علمي جديد لملك القلوب السير مجدي يعقوب (إنفوجراف)

منوعات

المزيد

كندا ترسل 60 رجل إطفاء للمساعدة في إخماد حرائق كاليفورنيا

بسبب الديون، دولة أفريقية تلغي 7 وزارات

بينهم طفل، مقتل 7 أشخاص بانزلاقات أرضية في البرازيل

لم تتحدث عن غزة، حقيقة هجوم تايلور سويفت على أمريكا بسبب حرائق لوس أنجلوس

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم الأحد 12-1-2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد 12-1-2025؟

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

الكأس المقدسة.. إنجاز علمي جديد لملك القلوب السير مجدي يعقوب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى وصف الشيطان بالرجيم؟، الشعراوي يوضح (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 13 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 13 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية