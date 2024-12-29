استخراج 15 جثة من حفر في جنوب شرقي المكسيك

قال حاكم ولاية تشياباس إدواردو راميريز، إنه تم انتشال 15 جثة على الأقل من حفر في الولاية الواقعة في جنوب شرقي المكسيك والتي تعاني عنف عصابات المخدرات.

انتشال 15 جثة في جنوب شرقي المكسيك

وأوضح راميريز في منشور على منصة "إكس" ونقلته "فرانس برس"، أن ثمة "خطة عملية لاستعادة الاستقرار في فرايليسكا، وهي منطقة زراعية قرب جواتيمالا، حيث تورطت كارتلات متنافسة في حرب عصابات".

وكتب راميريز"للأسف، عثر على 15 جثة حتى الآن في مقابر سرية في عقارين".

وأضاف أنه تم أيضًا ضبط أسلحة ومركبات ومخدرات وقبض على أربعة أشخاص، رغم أنه لم يذكر ما إذا كانوا متورطين في وفاة الأشخاص الخمسة عشر.

يتركز العنف المرتبط بالكارتلات في المكسيك على طول طرق تهريب والحدود وموانئ الدخول.

مركز تهريب رئيس للمخدرات والمهاجرين

ووصف مركز أبحاث إنسايت كرايم ولاية تشياباس الواقعة على الحدود الجنوبية للمكسيك، بأنها مركز تهريب رئيس للمخدرات والمهاجرين".

وأضاف أن العنف هناك تزامن مع توغل كارتل "خاليسكو نويفا خينيراسيون" في مناطق كانت في السابق معاقل لعصابة سينالوا، إحدى أكبر منظمات تهريب المخدرات في المكسيك.

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