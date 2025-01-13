قبل استكمال محاكمة المتهمين اليوم، تفاصيل مقتل نجل سفير سابق داخل كمبوند بزايد

تستكمل محكمة الجيزة المنعقدة في مجمع محاكم الكيلو 10,5 بطريق مصر - الإسكندرية الصحراوي اليوم، محاكمة المتهمين بقتل نجل سفير سابق داخل كمبوند بالشيخ زايد أثناء سرقة محتويات مسكنه.

تفاصيل التحقيقات في جريمة قتل نجل سفير

وكشفت أوراق القضية عن مفاجآت مثيرة حول طريقة تنفيذ المتهمين جريمة مقتل ابن سفير سابق في مدينة الشيخ زايد، من بينها أن المتهمين استخدموا صاعقا كهربائيا فى شل حركة المجنى عليه قبل أن يوجهوا له طعنات نافذة فى مناطق متفرقة من جسده، حتى تيقنوا من مقتله.

أما أمر الإحالة الذى أصدرته النيابة العامة فى تلك القضية، فقد تضمن أن المتهمين، وهم: «مارك م. ن. ح.»، و«يوسف م. أ. م.»، و«إبراهيم ح. ع. ا.» وشهرته «البحراوي»، وجميعهم محبوسون؛ بتاريخ 4 و5 سبتمبر الماضي، بدائرة قسم أول الشيخ زايد، قتل الأول والثاني المجني عليه ع. ع. عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم على تنفيذ مخطط إجرامي الغرض منه قتل المجني عليه وسرقة محتويات مسكنه وممتلكاته الخاصة، وفى سبيل تنفيذ ذلك المخطط، توجها إلى مسكن الضحية الكائن فى كمبوند بمنطقة الشيخ زايد بالجيزة، ونجحا فى التسلل إليه عبر تسلق السور، ودخلا غرفة نوم نجل السفير السابق، وعاجلاه بصدمة كهربائية من صاعق أعداه لذلك الغرض، ثم سددا له عدة طعنات باستخدام خنجر فأحدثوا به إصابات متفرقة أدت إلى وفاته.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين قد ارتكبا هذه الجناية بقصد تسهيل ارتكاب جنحة أخرى مرتبطة، هي أنهما بذات الزمان والمكان آنفي البيان، سرقا سيارة ماركة مرسيدس، ومفاتيح مسكن المجني عليه وسيارة ماركة تويوتا وهاتف محمول، وبطاقات ائتمان، وجهاز لاب توب)، ومبالغ مالية قدرها 530 ريالا سعوديا، والمبينين وصفًا وقدرًا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه، وكان ذلك عقب أن تسللا إلى مسكنه بطريق التسور والدلوف إليه حاملين أسلحة بيضاء (خنجر، وسكين، وصاعق كهربائي، وعصا خشبية) على النحو المبين بالتحقيقات.

وذكر أمر الإحالة، أن المتهمين «الأول» و«الثاني» أحرزا بغير ترخيص أسلحة بيضاء (خنجر، وسكين)، وأحرزا أدوات (صاعق كهربائي، وعصا خشبية) دون أن يوجد لإحرازهما أو حملهما مسوغ قانوني مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وأشار أمر إحالة إلى أن المتهم الثالث أخفى الهاتف المحمول المملوك للمجني عليه المتحصل من الجناية والجنحة محل بند الاتهام الأول مع علمه بها.

تفاصيل التحقيقات في القضية

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين بقتل نجل سفير سابق، ارتكبا الواقعة نظرا لسابقة معرفتهما بإقامة المجني عليه بمفرده، فاختمرت في ذهنهما فكرة سرقته.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين صعدا لسطح العقار محل سكن أحدهما، وتمكنا من القفز والدخول لشرفة مسكن المجني عليه، واعتديا عليه بصاعق كهربائي وطعنه باستخدام -سكين- كانت بحوزتهما وخنجر ملك المجني عليه حتى وفاته.

اعترافات المتهمين بقتل نجل سفير في الشيخ زايد

وجاء نص اعترفات المتهم بأن والدته كانت على علاقة غير شرعية بشخص، وقامت بخيانة والده مما دفعه إلى تطليقها، وكانت الأسباب التى دفعته إلى الإقدام على الانحراف الأخلاقي والسلوكي.

وجاء فى نص أقوال المتهم: أنا كان ليا فلوس عند عمرو بسيوني فاتفقت مع صاحبي إننا نروح ونسرقه ولو صحي من النوم وإحنا بنسرق نقتله، وجهزت صاعق كهرباء وسكينة ورُحنا وخلصنا عليه لما صحي من النوم.

واستكمل المتهم: وأنا أتولدت في أسرة من القاهرة وأمي اسمها “منى س. ز.”، وطفولتي كانت في حدائق المهندسين في الشيخ زايد، وأنا أكبر إخواتي عائشة وكارما وآدم، وأمي وأنا عندي ٧ سنين اتطلقت من أبويا بسبب أنها كانت بتخونه وعلى علاقة بشخص علشان عايزة توصل للسلطة.

وأضاف المتهم الأول فى اعترافاته: فاتجوزت عقيد بإحدى الجهات اسمه “م. ي. م."، ورُحت عشت عند جدتي لحد لما نسيت الموضوع شوية، وبعدها كملت الحياة مع والدتي في حدائق المهندسين، وكانت طفولتي سيئة ومليش صحاب خالص غير واحد ساكن جمبي في الكمبوند، واتعرفت عليه على تبة حدائق المهندسين مع إنه مش شبهي خالص لأن قلبه ميت ومبيخافش، وهو الوحيد الي كان بيسمع مشاكلي وكان بيقولي أسيب البيت دايمًا.

وأضاف المتهم: صديقي هو اللى دخلني سكة المخدرات.. كنا قاعدين في التبة في حدائق المهندسين فلقيته بيلف سيجارة حشيش وبيديهالي أشربها، وشربتها حسيت إن جسمي هدي ومشاكلي كله بتتعرض قدامي زي علي الشاشة.. وافتكرت كل حاجة حصلت لي في حياتي.. وافتكرت جدتي أم ابويا لأنها الوحيدة اللي كانت حنينة عليا، وابويا وأمي كانوا قاسيين عليا وبيزعقوا لي وبيضربوني.

ودايمًا ومش قادر أنسى إن أمي وأبويا بيتخانقوا مع بعض وأنا صغير وبيضرب أمي جامد لدرجة إن أنا روحت اتعلم "آيكيدو" مخصوص علشان أبويا ميعرفش يضربني، وجدتي اشتركت لي في نادي الصيد أكتوبر، واتعلمت الـ "آيكيدو"، وهو عبارة عن فن تكسير العظام والكابتن اللي دربني اسمه “سينسيه عاصم”، وعلمني لو عايز أعجز حد أضربه على كتفه في مفصل معين، ولو عايز الخصم بتاعي ميمشيش لمدة معينة بضربه على رجله من الخلف.

اعترافات المتهم الثانى فى قتل نجل سفير مصر الأسبق

وقال المتهم الثانى إنه اشترك مع المتهم الأول فى قتل المجنى عليه، نجل سفير مصر الأسبق، بغرض سرقة أمواله ومتعلقاته، ولكنه استيقظ وشاهدنا فقررنا التخلص منه خشية فضح أمرنا.

وقال المتهم الثانى بأنه والمتهم الأول قتلا المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم عليه بالتوجه صوب مسكن المجني عليه، وأبان تفصيلًا لذلك أنه اتفق مع المتهم الأول على سرقة المجني عليه بمسكنه، وفي حالة استيقاظه من سباته سيقومان بقتله.

واستطرد المتهم: إنهما أعدا لذلك الغرض العُدة (صاعق كهربائي وسكين وعصا خشبية)، ودلفا لمسكن المجني عليه واستل المتهم الأول خنجرًا من مسكن المجني عليه، وتوجها لغرفة نومه وصعقاه بصاعقِ كهربائي فاستيقظ المجني عليه مفزوعًا محاولًا الهرب، إلا أنه بادره بطعنة بسكين في ظهره مرتين، ولاحقه لباب الشقة وضربه بالعصا الخشبية على كتفه عندما حاول فتح باب الشقة للاستغاثة.

واستكمل اعترافاته، بأنه عاجله بضربة على قدمه لتعجيزه عن الهرب وهم المتهم الأول بطعنه بالخنجر طعنه في صدره قاصدًا قتله فسقط المجني عليه مصروعًا مطروحًا على الأرض.

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