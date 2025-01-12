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سياسة

عقوبة استغلال الأطفال في مصر

عمالة الأطفال، فيتو
عمالة الأطفال، فيتو

تعد قضية استغلال الأطفال إحدى أبرز القضايا التي تواجه المجتمع المصري، حيث تنتشر الظاهرة في العديد من الأشكال، بدءًا من العمالة الشاقة وصولًا إلى التسول والاتجار بالبشر ورغم وجود قوانين تجرّم هذه الممارسات، إلا أن الواقع يشير إلى قصور في التطبيق والرقابة.

وفقًا للإحصائيات الصادرة عن المجلس القومي للأمومة والطفولة، يعمل أكثر من 1.6 مليون طفل في مصر، وهو رقم مقلق يعكس انتشار الظاهرة غالبية هؤلاء الأطفال يعملون في مهن شاقة مثل الزراعة، البناء، والورش الصناعية، فيما يُجبر آخرون على التسول في الشوارع، ما يعرضهم لمخاطر صحية ونفسية جسيمة.

وينص قانون الطفل على حظر تشغيل الأطفال دون سن 15 عامًا، مع إتاحة تدريبهم في سن 13 عامًا بشرط عدم الإضرار بصحتهم أو تعطيل تعليمهم كما يعاقب القانون بالسجن والغرامة كل من يثبت استغلاله للأطفال في أعمال تخالف القانون.

رغم ذلك، يؤكد خبراء أن التطبيق ما زال يشوبه ضعف وهناك فجوة كبيرة بين النصوص والتطبيق بسبب غياب الرقابة الكافية وضعف الوعي المجتمعي.

أسباب ظاهرة عمالة الأطفال 

الفقر: يدفع الكثير من الأسر إلى تشغيل أطفالهم لمساعدتهم في تأمين دخل إضافي.

التسرب من التعليم: يؤدي ضعف جودة التعليم وانتشار الفقر إلى انسحاب الأطفال من المدارس، ما يجعلهم عرضة للاستغلال.

غياب الوعي: العديد من الأسر ترى في تشغيل الأطفال وسيلة لتأهيلهم للحياة بدلًا من إدراك مخاطره.

جهود الدولة والمجتمع المدني

تعمل الدولة المصرية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني على مواجهة هذه الظاهرة. أطلق المجلس القومي للأمومة والطفولة حملات توعية لخفض عمالة الأطفال، كما توفر بعض الجمعيات برامج تعليمية ومهنية لإعادة دمج الأطفال المتضررين.

ومع ذلك تبقى الجهود محدودة مقارنة بحجم المشكلة وتشير تقارير إلى ضرورة تعزيز الرقابة على القطاعات التي تستغل الأطفال، بجانب تطوير آليات لدعم الأسر الفقيرة وتشجيع التعليم.

ورغم الجهود المبذولة، تظل ظاهرة استغلال الأطفال في مصر قضية معقدة تتطلب تضافر الجهود الحكومية والمجتمعية حيث يجب أن تتوجه الأنظار نحو تطبيق القوانين بصرامة وزيادة الوعي بخطورة هذه الظاهرة لضمان مستقبل أفضل للأطفال، الذين يمثلون عماد التنمية في أي مجتمع.

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