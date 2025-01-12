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خارج الحدود

مسئول سابق في الناتو يكشف مخطط الولايات المتحدة بسوريا

سوريا، فيتو
سوريا، فيتو

سوريا، قال نيكولاس ويليامز، المسئول السابق في الناتو، إن الحضور الغربي البارز في اجتماع الرياض اليوم يعكس اهتمامًا بالأبعاد الإنسانية والاستراتيجية للأزمة السورية.

 

المعاناة الإنسانية لسوريا

وأوضح: أن الأزمة التي تسببت في معاناة إنسانية كبيرة تُعد أولوية للدول الغربية، خاصةً مع تأثيرها على ملايين اللاجئين الذين فروا إلى أوروبا وفرضوا تحديات اجتماعية واقتصادية على دول مثل ألمانيا.

 

الهدف الاستراتيجي للغرب في سوريا

وأشار ويليامز، خلال مداخلة بقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن الهدف الاستراتيجي للغرب، وخصوصًا الولايات المتحدة، يتمثل في ضمان اتخاذ النظام السوري الجديد خطوات بنّاءة نحو تحقيق الاستقرار الداخلي والإقليمي، مؤكدًا أن واشنطن تسعى لضمان ألا تتحول سوريا إلى منصة تهدد حلفاءها، وفي مقدمتهم إسرائيل، أو تصبح مرتعًا للنشاط الإيراني الذي يُنظر إليه على أنه خطر على الاستقرار الإقليمي.

وشدد على أهمية أن تتبنى القيادة السورية سياسة شاملة تمثل جميع أطياف المجتمع السوري وتتصدى للإرهاب بشكل فعال، مع أخذ الدروس من التجارب السابقة، مثل العراق، لتجنب تشكيل هياكل حكم متسرعة وغير شاملة، مضيفًا أن الغرب يأمل في رؤية سوريا تتبنى نهجًا أكثر شمولية واستقرارًا، مما يمهد الطريق لعودة اللاجئين إلى بلادهم بأمان وكرامة.

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