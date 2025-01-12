الخارجية: نرفض أن تكون سوريا نقطة انطلاق للإرهاب والعبرة بالأفعال

سوريا، قال السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إننا نتابع التطورات في سوريا، ونرفض أن تكون سوريا نقطة انطلاق للإرهاب.

متابعة ما يحدث في سوريا

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “أون”: نواصل متابعة ما يحدث في سوريا، والعبرة بالأفعال وليست الأقوال، والطريق مازال طويلا.



نقطة إنطلاق للإرهاب

وتابع: مخطئ من يظن أن هناك تصورا مبسطا للوضع في سوريا، لافتًا إلى أن سفارة مصر في سوريا لم تغلق، تعمل على الأرض.



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