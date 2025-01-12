شبانة: إمام عاشور أفضل لاعب في مصر وكولر حقق المطلوب منه مع الأهلي

قال الإعلامي محمد شبانة، إن إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من أفضل اللاعبين في مصر في الوقت الحالي.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” على قناة "etc": "الأهلي قدم مباراة كبيرة أمام استاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا، خاصة وأنه خاض المباراة بدون أي محترفين بجانب وجود العديد من الإصابات وتعرض اللاعبين لضغوط نفسية كبيرة".

استاد أبيدجان كان يلعب للشهرة

وتابع: "استاد أبيدجان خرج من البطولة وكان يلعب للشهرة، ومتحرر من أي ضغوط أمام الأهلي، والهدف الذي سجله لا يسأل عنه الشناوي، وكولر قدم كل شيء جيد في الشوط الثاني، وإمام عاشور أفضل لاعب في مصر، أو من أفضل 2 لاعيبة في مصر، وأصبح يفعل كل شيء في الكرة".

كولر، فيتو

تغييرات كولر أنقذت المباراة

وأكمل: "كولر عمل تغييرين غيروا شكل الفريق، بعد خروج الدبيس والسولية، ومشاركة أفشة وكريم نيدفيد، وتم ضبط وسط الملعب بعد مشاركة نيدفيد، ووسام أبو علي قدم مجهود كبير رغم عدم تسجيله أي أهداف".

كولر حقق المطلوب

وواصل: "جميع أهداف إمام عاشور، رائعة سواء من متابعة كرة وسام أبوعلي، في الهدف الثاني، أو الهدف الثاني من عرضية رائعة لخالد عبد الفتاح، ومواعيد الأهداف نموذجية".

وشدد: "الأهلي فاز بالمباراة وهو الطبيعي، وأنا سبق وأكدت أن الأهلي في يناير، سيكون تأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتصدر بطولة الدوري، وكولر حقق المطلوب منه حتى الآن".

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