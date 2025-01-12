قطاع المعاهد الأزهرية بالإسكندرية يستعد لإطلاق ورش عمل تدريبية للتوجيه الفني

يعمل قطاع المعهد الأزهرية بالإسكندرية على إعداد محتوى تدريبي مميز لمجموعة من ورش العمل المقرر عقدها قريبًا. بهدف تعزيز كفاءة الموجهين العموم، ومديري التوجيه الفني، والموجهين بالإدارات التعليمية الأزهرية ودواوين المناطق الأزهرية.

يأتي ذلك في إطار حرص الأزهر الشريف على الارتقاء بجودة العملية التعليمية، وتنفيذا لتوجيهات الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بإشراف الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية التعليم،

وأكد الشيخ أيمن عبد الغني أن هذه الورش سوف تنطلق خلال إجازة نصف العام، وتركز على محاور أساسية تهدف إلى تحسين الأداء المهني في مختلف التخصصات، مستلهمةً توجيهات سنة النبي- صلى الله عليه وسلم- في قوله:"إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتْقِنَهُ" (رواه البيهقي).

كما تستند هذه الجهود إلى الرؤية القرآنية التي تحث على طلب العلم وتنمية القدرات وتطوير المهارات، قال تعالى:"وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ" (سورة يوسف: 76)، في إشارة إلى أهمية السعي المستمر نحو التعلم والتطوير.

الكوادر البشرية التعليمية المتميزة

ومن ناحيته، ذكر الدكتور أحمد الشرقاوي أن هذه التدريبات تعكس التزام الأزهر الشريف برسالته الاصيلة في إعداد الكوادر البشرية التعليمية المتميزة والقادرة على أداء الأمانة التعليمية والدعوية، وهذا إنما يؤكد دور التعليم كوسيلة لتناقل العلم وفنون المعرفة، فضلا عن ترسيخ القيم الإيجابية والأخلاقية فى الأوساط التعليمية والمعرفية.

وقد شارك في جلسات الإعداد لهذه الورش نخبة من القيادات التعليمية، منهم:

الدكتور إسماعيل الشربيني، مدير عام الشؤون الفنية التعليمية عبدالرحمن محمد أبوالدهب وخالد مقلد، مدير التوجيه الفني بمنطقة دمياط وسمير عمر، مدير التوجيه الفني بمنطقة الإسكندرية وحمدي أبوزيد، مدير إدارة التوجيه الفني بمنطقة المنوفية ومحمد حسين، مدير إدارة التوجيه الفني بمنطقة القاهرة.

ويسعى قطاع المعاهد الأزهرية من خلال هذه الورش إلى تعزيز الأداء المهني للموجهين والمعلمين على حد سواء، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية لمواكبة التحديات الحديثة، وذلك ضمن رؤية علمية مستمدة من تعاليم القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.

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