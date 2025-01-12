محافظ سوهاج يتابع أعمال تطوير شارع ترعة نجع حمادي

على هامش افتتاح شارع المخبز الآلي

تفقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، شارع ترعة نجع حمادي بنطاق حي غرب سوهاج، لمتابعة مستوى النظافة وحالة الإشغالات، إلى جانب الاطلاع على أعمال تطوير ورفع كفاءة كورنيش ترعة نجع حمادي، جاء ذلك على هامش افتتاح شارع المخبز الآلي بعد تطويره.

ووجه المحافظ خلال الجولة مسئولي الطرق والوحدة المحلية بضرورة الإسراع في صيانة الطريق ورفع كفاءته، بما يتماشى مع التطوير الذي تم بشارع المخبز الآلي، في إطار خطة المحافظة لتطوير المنطقة بالكامل وتحسين المظهر الحضاري والخدمات المقدمة للمواطنين.

كما قام المحافظ بزيارة حديقة الإخلاص بمنطقة الثلاث كباري، حيث شدد على أهمية المتابعة المستمرة وأعمال الصيانة الدورية للحفاظ على الحديقة كمتنفس لأهالي المنطقة، مؤكدا على سرعة توفير منفذ لتقديم المأكولات والمشروبات لخدمة رواد الحديقة.

وخلال جولته، شدد " سراج " على ضرورة تكثيف حملات المرور لمنع رش المياه في الشوارع، للحفاظ على الطبقة الإسفلتية وترشيد استهلاك المياه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

تأتي هذه الجولة في إطار جهود محافظة سوهاج للارتقاء بالخدمات العامة وتطوير البنية التحتية، بما يحقق حياة كريمة للمواطنين وفي إطار الجولات الميدانية التي يقوم بها اليوم.

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